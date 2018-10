Sigaret verdwijnt stap voor stap bij Brabantse sportclubs

Nivo Sparta-voorzitter Bert Wernke denkt dat het wel even wennen zal worden. Maar vanaf 1 januari mag op het sportpark van zijn club in Zaltbommel geen sigaret meer worden opgestoken.

“Jonge kinderen mogen op de club niet meer met roken in aanraking komen. Daar hebben wij als club invloed op en wij willen het goede voorbeeld geven”, stelt Wernke.

Sigaret het liefste direct geweerd

Nivo Sparta haakt in op het beleid van de KNVB om zoveel mogelijk sportcomplexen rookvrij te krijgen. RKVV Wilhelmina ging Nivo Sparta als voortrekker in de regio al voor. Maar ook bij andere clubs in de omgeving staat dit onderwerp hoog op de agenda.

Voorzitter Wernke had de sigaret het liefste al per direct van het sportpark geweerd. Maar invoering op zo’n korte termijn vond hij niet gepast, dus daarom heeft de vereniging voor 1 januari al begindatum gekozen. Vanaf die datum komen bij de ingang en op het sportpark borden te hangen die het verbod aangeven.

Maar de bezoekende clubs dan?

Dat zou Henk Klösters als voorzitter Zwaluw VFC in Vught ook wel willen op sportpark Bergenshuizen. Toch mag iedereen bij Zwaluw voorlopig nog roken langs de lijn. De leden willen het sportpark graag rookvrij maken. Klösters vraagt zich wel af hoe hij vat krijgt op de supporters van bezoekende clubs. Welke instrumenten heb ik om hen de deur te wijzen als zij toch een sigaret opsteken?”

Het moet op een gegeven moment

Net zoals bij Zwaluw is een rookverbod ook bij sv BLC een punt van aandacht. Voorzitter Robert Wit is voor maar belangrijker vindt hij het draagvlak onder de leden. “Rokende leden hebben even veel rechten als niet-rokende leden en wij zijn een club voor alle leden.”

Dat sportparken op een gegeven moment rookvrij moeten worden, is volgens Wit wel duidelijk. “Ik hoor steeds meer geluiden van leden die het een goed idee vinden.”

Tussenoplossing

BLC en Zwaluw voelen wel iets voor een tussenoplossing, zoals bij RKVV Wilhelmina. Op zaterdag, als de jeugd voetbalt, mag langs het veld niet worden gerookt. En dat werkt. “Maar op zondag, wanneer de senioren spelen, is roken wel toegestaan”, zo stelt voorzitter Rob Boers.

“De supporters van bezoekende clubs houden zich netjes aan het verbod. Vroeger was het normaal om in vliegtuigen te roken of in sportkantines. Toen er in kantines niet meer gerookt mocht worden, zorgde dat voor felle discussies maar nu hoor je er niemand meer over.”

