Afspraak rookvrije sportparken na 8 weken geaccepteerd

Een tiental sportclubs in Hellendoorn sprak onlangs op een bijeenkomst over rookvrije sportparken de intentie uit, om de sportclubs rookvrij te gaan maken.

Op initiatief van de gemeente Hellendoorn kwamen acht voetbalclubs, de hockeyclub en de korfbalclub bij elkaar om over de realisatie van rookvrije sportparken te praten.

Ontmoedigen

Een belangrijk speerpunt van het gezondheidsbeleid van de gemeente is het ontmoedigen van roken. Daarom ondersteunt Hellendoorn ook de campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie‘. Deze campagne wil opgroeiende kinderen beschermen tegen de gevolgen van (mee)roken en tegen de verleiding om met roken te beginnen.

Gezonde plek

“Kinderen moeten hun sportclub associëren met een gezonde plek en roken hoort daar niet meer bij”, stelde sportwethouder Johan Coes. “Daarom werd in juni 2017 al besloten om werk te maken van rookvrije sportparken.”

De eerste stap was het rookvrij maken van de gemeentelijke binnensportaccommodaties door o.a. rookvrije entrees in te richten. Aan de buitensportclubs is vervolgens gevraagd of zij aan wilden haken bij de campagne en ervoor wilden zorgen dat er tijdens de jeugdactiviteiten niet meer wordt gerookt.

Achter de boodschap

Gedurende de avond beantwoordden vertegenwoordigers van de Hartstichting en de GGD vragen van de clubs. Alle aanwezige clubs bleken achter de boodschap van de campagne te gaan staan. En elke club bleek ook bereid om aan de slag te gaan met het rookvrij maken van de sportparken. Sommige clubs zijn hiermee al begonnen.

De ervaring leert dat een afspraak over het rookvrij houden van een sportpark, al na een periode van acht weken is geaccepteerd. Dat gegeven overtuigde enkele clubs ervan om het geheel rookvrij maken eerder in te voeren.

Gezamenlijk naar buiten

Om de boodschap van de campagne zo goed mogelijk aan te laten komen, is door de clubs besloten om deze samen naar buiten te brengen. Ook de gemeente zal de voorwaarden voor de gebruikers aanpassen.

Follow @Allesportzaken