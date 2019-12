Rookvrije Generatie al bij meer dan 100 gemeenten

Al ruim 100 gemeenten zetten zich in voor een rookvrij beleid. En dat aantal groeit sterk. De beweging om een Rookvrije Generatie vorm te geven, is ook op lokaal niveau steeds duidelijker zichtbaar.

Het draagvlak voor die omslag is groot. Zo’n 61% van de Nederlanders vindt dat gemeenten zich moeten inspannen voor een Rookvrije Generatie. Het draagvlak voor het rookvrij maken van plekken waar kinderen komen is eveneens hoog. Het Nationaal Preventieakkoord voorziet in maatregelen om de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van roken te beschermen.

Aan gemeenten dus de taak om het preventiebeleid lokaal door te vertalen. Met GGD GHOR Nederland en VNG is afgesproken om gemeenten hierin te ondersteunen. GGD-directeur noemt de bijdrage van gemeenten essentieel. “Alle GGD’en hebben ruimte om gemeenten met menskracht en kennis bij te staan.”

VNG-voorzitter Jan van Zanen onderstreept dit. “De ene gemeente maakt zich hard voor meer rookvrije plekken zoals het eigen gemeentehuis. De andere heeft rookvrijbeleid gemaakt of brengt partijen daarvoor bij elkaar. Kies wat een gemeente het beste past en doe mee met de Rookvrije Generatie.”

“Wij zien dat veel initiatieven voor een Rookvrije Generatie van lokale partijen of inwoners komen. Gemeenten kunnen deze samenbrengen en stimuleren”, zo stelt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de ANR.

Ook het draagvlak voor een rookverbod op locaties waar veel kinderen komen, is hoog en de afgelopen jaren flink gestegen. Al meer dan 75.000 Nederlanders hebben bovendien hun handtekening gezet op rookvrij.nl. Daarmee pleiten zij o.m. voor een rookvrije speeltuin, sportvereniging of schoolplein.

