Rookvrij complex levert Quick Stick 10.000 euro op

Een bijzondere uitdaging in Heerenveen. Huisartsenpraktijk Echtenerbrug heeft HHC Quick Stick 10.000 euro toegezegd als het bestuur van het sportpark een rookvrij complex maakt.

Quick Stick “Omdat stoppen zo moeilijk is, moeten wij voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Een deel van de oplossing zou dan een rookvrijhockeypark kunnen zijn.”

Geïrriteerde reactie

Als supporters van dochter Bibi zijn de huisartsen Joost Bronswijk en Anna Nynke Hiemstra vaak naast het hockeyveld te vinden. Daar storen zij zich aan het roken van mede toeschouwers. Maar de vraag of deze rokers hun sigaret zouden willen doven, levert doorgaans een geïrriteerde reactie op.

Rek is eruit

“De schadelijke gevolgen van het roken zijn al heel lang bekend”, schrijven de twee aan het bestuur van Quick Stick. In hun praktijk in Echtenerbrug worden zij vrijwel dagelijks geconfronteerd met de gevolgen ervan. “De rek is uit de longen en wij komen diverse soorten aan roken gerelateerde kanker tegen”, stelt Bronswijk.

Beter niet beginnen dan stoppen

“Soms zie ik jongeren in het dorp roken en dan zou ik die sigaret wel uit hun mond willen trekken”, zegt hij. “Omdat stoppen zo moeilijk is moet dus worden voorkomen dat jongeren beginnen met roken. En dat wordt lastiger als ze ouderen om zich heen zien roken.”

Rookvrij complex

“Een deel van de oplossing zou dan ook een rookvrij complex zijn”, vindt het huisartsenpaar. Dus stellen zij Quick Stick 10.000 euro in het vooruitzicht als de club dat daadwerkelijk voor elkaar krijgt. “Wij hebben het geld toevallig liggen en misschien is zo’n gift nog wel aftrekbaar ook”, aldus Bronswijk.

Een prachtig aanbod

Clubvoorzitter Robert Meijer spreekt van “een prachtig aanbod.” Hij gaat onderzoeken of er draagvlak is om het complex inderdaad helemaal rookvrij te maken. “Zo’n bijdrage kan de club natuurlijk heel goed gebruiken maar het zou ook mooi zijn als we de eerste rookvrije hockeyclub in het Noorden zouden worden.”

