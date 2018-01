Rookverbod Zutphense buitenclubs zonder slag of stoot

Met een sigaret langs de lijn staan is er in Zutphen straks niet meer bij. In navolging van de atletiek-, hockey- en korfbalvereniging, voeren ook de vijf Zutphense voetbalclubs nog dit jaar een rookverbod in.

“Alle buitensportclubs in Zutphen zijn eind 2018 rookvrij of rookarm, dat hebben acht clubs afgesproken.” Dit voorjaar wordt nog besproken hoe streng het rookverbod precies wordt.

Rookvrij of rook-arm

Roken gaat op elk sportcomplex sowieso in de ban. De vraag is alleen of er per sportcomplexen nog een plek wordt aangewezen waar nog mag worden gerookt. Als zo’n plek nog wordt aangewezen zal er sprake zijn van een ‘rook-arm’ complex.

Roep rookverbod steeds luider

Atletiekvereniging Hanzesport, MHC Zutphen en Korfbalvereniging KVZ gingen in 2017 al overstag. Maar bij de vijf voetbalclubs in Zutphen mag nu nog worden gerookt. “Ook daar klinkt echter de roep om een rookvrij terrein steeds luider”, stelt FC Zutphen voorzitter Hans van Bel.

“Meerdere ouders van jeugdleden stuurden ons een e-mailtje met de vraag wanneer wij eens overstag gingen. Dat was voor ons een aanleiding om deze ouders bij de plannen te betrekken om het rookbeleid bij FC Zutphen te onderzoeken.”

Zonder slag of stoot

Bij KVZ werd eind 2017 het roken al in de ban gedaan. “Iedereen stemde daar voor een verbod, ook de rokers”, zegt voorzitter Henk Jan Milius. “Verstokte rokers kunnen alleen nog ergens achter het clubhuis terecht. Daar hebben wij een sobere rookplek zonder afdakje ingericht.”

“De invoering van het rookverbod ging zonder slag of stoot. Zo af en toe wijzen wij nog iemand van een bezoekende club op het rookverbod, maar dat is het wel.”

Breed draagvlak rookverbod

“De Zutphense sportclubs hebben samen zo’n 5.000 leden. Inclusief de gezinnen, bereiken wij 40 tot 50% van de Zutphenaren”, zegt Van Bel. Hij spreekt over een ‘breed draagvlak’ in Zutphen voor een rookverbod.

Follow @Allesportzaken