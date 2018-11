Rookverbod voor sportclubs in preventieakkoord

Stas. Paul Blokhuis gaat een rookverbod voor sportclubs en instellingen zoals scholen en de kinderopvang invoeren. Dat staat in een concept van het preventieakkoord dat in handen is van RTL Nieuws.

Per jaar overlijden 35.000 mensen in ons land roken, alcohol en overgewicht. Dat kost ons land jaarlijks 9 miljard euro, ruim 10% van de totale zorgkosten.

Rookverbod voor sportclubs ook voor e-sigaretten

Roken zal veel duurder worden en een pakje sigaretten gaat 10 euro kosten. Ook alle e-sigaretten gaan onder het rookverbod vallen. Maar wie wil stoppen met roken, krijgt dat vergoed door de zorgverzekeraar en hoeft daarvoor geen eigen risico te betalen.

Het preventieakkoord bevat een pakket maatregelen waarmee stas. Blokhuis en zo’n 50 organisaties waaronder KWF Kankerbestrijding, het Longfonds, de Hartstichting en GGZ NL, ons land gezonder willen krijgen.

Geen happy hours en meters bier

In 2025 moet het aantal calorieën in frisdrank 30% minder zijn dan nu. Er zal bovendien een einde komen aan stunts met bier- en wijnprijzen. Blokhuis wil het geven van korting nog maar beperkt toestaan.

Medewerkers van zorginstellingen mogen in werktijd niet langer roken. Bij 80% van de sportclubs mag in 2040 geen alcohol meer worden geschonken als er jeugdteams moeten spelen. Aan happy hours en meters bier komt bij sportclubs al helemaal een eind.

Eind november 2018 zal het akkoord gepresenteerd worden. De maatregelen zullen tussen 2020 en 2040 ingaan en moeten leiden tot veel gezondere Nederlanders. Veel sportclubs zullen naar verwachting al voor 2020 rookvrij zijn.

Noodzakelijke maatregelen of betutteling

Het preventieakkoord is hét project van stas. waarmee hij wil in 2040 een rookvrije generatie wil laten ontstaan. Volgens RTL Nieuws was hij voorstander van nog hardere maatregelen. Zo wilde hij ook alcohol flink duurder maken en een suikertaks op frisdrank invoeren.

Maar zulke maatregelen vonden de regeringspartijen VVD, CDA en D66 te ver gaan. De partijen stonden soms lijnrecht tegenover elkaar of dit over noodzakelijke maatregelen ging of dat er sprake was van betutteling.

