Rookverbod voor e-sigaretten ook voor sportclubs

Vanaf 1 juli 2020 is een rookverbod ook van kracht voor e-sigaretten. Dit rookverbod geldt voor alle plekken met een rookverbod zoals cafés, restaurants en openbare gebouwen.

In november 2018 maakte stas. Blokhuis een rookverbod voor sportclubs en instellingen zoals scholen en de kinderopvang al bekend.

Blokhuis: “Roken in een restaurant voelt inmiddels aan als iets van heel lang geleden. Wij moeten gezondheidsschade voorkomen en het goede voorbeeld te geven aan jongeren.

Daarom is het hoog tijd dat we ook het roken van e-sigaretten in o.m. de horeca verbieden. Deze maatregel draagt bij aan het makkelijker stoppen met roken en helpt om minder snel te beginnen.”

Vanaf 1 juli moeten sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten in supermarkten uit het zicht zijn. Een groot aantal supermarkten heeft de producten de afgelopen maanden al afgeschermd. Voor andere winkels geldt dat zij vanaf 1 januari 2021 tabaks- en rookwaren niet meer mogen tonen.

Presentator Edson da Graça onderzocht in een mini-docu de feiten en fabels over rookverbod voor e-sigaretten. Hij spreekt hierin o.m. met een arts, jonge vapers en een vapeshop-medewerker.

Deze documentaire is gemaakt met hulp van het Longfonds, het KWF en de Hartstichting. Maar ook het Trimbos-instituut en het RIVM droegen er aan bij.

Esther Croes, arts bij het Trimbos-instituut, steunt het rookverbod van harte. “Jongeren zijn zich vaak minder of helemaal niet bewust van de schadelijke effecten van het inhaleren van verhitte vloeistoffen. Wij zijn dus blij met dit rookverbod voor e-sigaretten.”

Er bestaat ook een groot draagvlak voor het verbod. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de Nederlanders een rookverbod voor e-sigaretten een goede zaak vinden.

