Utrechtse sportclubs huiverig tegenover rookverbod

Binnen een paar jaar moeten zoveel mogelijk sportcomplexen rookvrij zijn. Maar dat is in de provincie Utrecht nu nog maar bij een handjevol clubs het geval. Kampong Voetbal voerde het rookverbod langs de lijn begin dit jaar in. Bij de MHC Fletiomare wordt roken dit najaar verboden op het complex.

“Met de recente campagne wijzen wij het publiek op het feit dat kinderen rookgedrag ook kopiëren”, zegt woordvoerder Sanne Stadler van de Hartstichting die het aantal rookvrije clubs inventariseert.

Belemmeringen voor clubbestuurders

Vandaag wordt op het Utrechtse stadskantoor de bijeenkomst ‘Utrecht op weg naar een rookvrije generatie’ gehouden. Hier komt o.a. aan de orde wat eraan moet worden gedaan om de sportomgeving van kinderen rookvrij te maken. Ook de belemmeringen die clubbestuurders ervaren komen ter sprake.

Twee gedachten

“Rokers de deur wijzen ligt bij clubs gevoelig dus hinken de bestuurders op twee gedachten”, zegt Abram de Swaan. “Zij kunnen aan de ene kant niet tegen een rookverbod zijn dus steunen zij zo’n verbod in het openbaar. Maar aan de andere kant krijgen zij te maken met de kantinebeheerder, die het vooral gezellig wil houden. En bestuurders moeten ook aan de clubkas denken.”

Eerste ervaring met rookverbod zijn goed

Bij Kampong Voetbal hebben ze het rookverbod begin 2017 toch ingesteld. “De eerste ervaringen zijn goed”, stelt voorzitter Frank van Heusden. “Mensen die langs de lijn staan te roken terwijl de kinderen een paar meter verder sporten, dat kan niet. En iedereen is al vrij snel gewend geraakt aan de bordjes ‘Rookvrij’ van de Hartstichting. Soms staat er nog wel eens een rokende ouder langs de lijn. Die wijzen we dan vriendelijk op ons beleid.”

Lange adem

Woordvoerder Yvonne Mureau van sportkoepel VSU denkt dat de invoering van rookvrije sportcomplexen een kwestie van een lange adem is. “Tijdens het EK vrouwen is roken op de tribunes niet toegestaan. De VSU zal dit thema dan ook onder de aandacht brengen.”

Follow @Allesportzaken