Rookverbod vanaf 1 juli bij vier Leeuwarder sportclubs

De voetbalclubs LAC Frisia 1883, FVC, Blauw Wit’34 en SC Stiens in Leeuwarden, voeren per 1 juli een rookverbod in. De bv Sport hoopt dat andere clubs hun voorbeeld zullen willen volgen.

BV Sport stuurde begin 2018 alle sportclubs in Leeuwarden een brief. Hierin stond het voornemen om alle buitensport accommodaties eind 2018 rookvrij te hebben.

Rookverbod is een uitdaging

“Sinds 1 januari 2018 bestaat er al een rookverbod bij de ingangen van de zwembaden en sporthallen in Leeuwarden. En nu hebben vier clubs dus toegezegd per 1 juli as. de uitdaging wel aan te willen gaan. Daar zijn wij als bv Sport blij mee.”

“Maar het zou nog mooier zijn als àlle clubs zich zouden aansluiten bij dit initiatief”, zegt Sido de Schiffart. Hij is coördinator sportontwikkeling bij bv Sport, die meerdere sportaccommodaties beheert.

Geen straffen en boetes

Via informatie op hun websites, posters en bordjes zullen de vier clubs hun leden op de maatregel voorbereiden. “Maar die zal niet gepaard gaan met een streng handhavingsbeleid”, aldus De Schiffart. “Wij gaan geen straffen en boetes uitdelen, dat moet je niet willen.”

“Wij hopen dat mensen elkaar gaan aanspreken op hun gedrag. Bovendien moeten rokers zich er nog meer van bewust worden dat het beter is om langs de lijn niet te roken. En al helemaal niet voor de jongere generatie. Uiteindelijk zou iedereen toch het beste voor moeten hebben met zijn kinderen.”

Minder verleiding

“Zien roken, doet roken. Maar in een omgeving waarin niet wordt gerookt, komen kinderen ook minder in de verleiding om te gaan roken. En ook meeroken wordt voorkomen”, zo motiveert het bestuur van LAC Frisia het rookverbod via de website.

“Ook het parkeerterrein van onze club wordt rookvrij gemaakt. Zo willen wij de jeugd beter beschermen en zorgen wij ervoor dat de kans groter wordt dat zij rookvrij opgroeien.”

