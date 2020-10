Rookverbod kv Fortis kreeg maar weinig weerstand

De actiemaand Stoptober is gestart. De actie is bedoeld om rokers te helpen om te stoppen. Kv Fortis in Oost-Souburg is sinds een halfjaar helemaal rookvrij. “We vreesden de weerstand tegen het rookverbod maar die viel reuze mee.

“Overal op ons complex staan de borden van de rookvrije generatie “, vertelt Fortis-voorzitter Ad Vos. “Die wijzen bezoekers erop dat zij op onze club niet mogen roken.”

Samen stoppen

Stoptober is o.m. een initiatief van KWF, de Hartstichting, het Longfonds en het Ministerie van VWS. Het ministerie ondersteunt Stoptober om het samen stoppen met roken makkelijker te maken. Ook op de sportverenigingen waar doorgaan veel jongeren rondlopen.

Rookverbod al gauw geen onderwerp meer

“Wij kunnen het rookverbod eigenlijk prima handhaven”, zegt Vos over de nieuwe regel. “De mensen die wij hierop aanspreken zijn doorgaans meegereisd met bezoekende korfballers. Een enkele keer zie je mensen buiten het terrein een sigaret opsteken.”

“Maar ook dat zie ik niet vaak meer. En door het rookverbod heb ik ook geen goed beeld meer van het aantal clubleden dat rookt. Het is na de invoering al gauw geen onderwerp meer dat veel ter sprake komt.”

Wij vreesden flinke weerstand

Kv Fortis zet zich al langer in voor een rookvrije generatie. Dat mondde begin 2020 uit in een totaal rookvrij korfbalcomplex. “We vreesden wel voor weerstand maar die viel heel erg mee. Zelfs de meest verstokte rokers hebben geaccepteerd dat roken geen goed voorbeeld is voor de jeugd.”

“Als sportvereniging is het een van onze taken om jongeren niet aan te moedigen om te gaan roken. Met de invoering van een rookvrij complex is die opzet geslaagd.”

