De Johan Cruijff ArenA moet het rookverbod handhaven, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besloten. De stadionbeheerder had beroep ingesteld tegen de door de NVWA opgelegde boete.

De Johan Cruijff ArenA is niet ten onrechte beboet wegens het niet handhaven van het rookverbod tijdens een voetbalwedstrijd. Dit schrijft Het Parool.

Dak Johan Cruijff ArenA

Omdat de tribunes van het stadion overkapt zijn, vallen zij onder het rookverbod, zelfs als het stadiondak open is. Dat dak bevindt zich namelijk alleen boven het speelveld.

Het CBb vindt dat de tribunes van het stadion niet vergelijkbaar zijn met een – van een rookverbod uitgezonderd – horecaterras.

Controle NVWA

Op 17 april van dit jaar controleerden inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de naleving in het stadion. Zij stelden vast dat er in een aantal vakken werd gerookt door tientallen supporters.

De inspecteurs constateerden ook dat de vloer bezaaid lag met peuken. Bovendien spraken de stewards de rokers hier niet op aan terwijl zij wel in de buurt stonden. Om die reden kreeg de Johan Cruijff ArenA een boete van 2.400 euro opgelegd. De ArenA ging in beroep omdat de tribunes zich volgens de beheerder in de open lucht bevinden.

