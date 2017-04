Luidere roep om roken bij kinderen weg te houden

De roep om roken bij kinderen weg te houden wordt in Groningen steeds luider. “Want waarom is roken toegestaan op openbare plekken waar veel kinderen komen?”, vraagt raadslid Wieke Paulusma zich af. Zij wil dat alle speeltuinen in de stad tot rookvrije locatie worden verklaard.

Hester van der Vaart Paulusma pleit er samen met longartsVoor om roken uit alle speeltuinen te verbannen. “Maar liever nog uit alle openbare plekken waar kinderen komen, zoals sportcomplexen.”

Verbod lastig te handhaven

De APV van de gemeente Groningen staat volgens Paulusma nog niet toe dat roken in speeltuinen verboden wordt. Paulusma: “En zelfs als dat mogelijk is, is het lastig om zo’n verbod te handhaven. Daarom stelt de D66 fractie voor om te beginnen met het plaatsen van borden die Het Longfonds beschikbaar stelt. Dat zijn geen verbodsborden maar zij spreken rokers aan op hun voorbeeldgedrag.”

Acht Groningse organisaties

D66 haakt met dit pleidooi aan bij het initiatief ‘Een rookvrije generatie’ van onder meer Het Longfonds en de Hartstichting. Hier sluiten acht organisaties zich bij aan, waaronder de gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het UMCG en het Martini Ziekenhuis.

Geen rookhokjes meer

Zij ondertekenden alle een contract met het doel om geen enkel kind in Groningen geconfronteerd te laten worden met roken. Het UMCG maakte al bekend dat het ziekenhuisterrein in 2019 rookvrij moet zijn. Dan zullen ook de rookhokjes bij de ingangen zijn verdwenen. Er zal strenger worden gecontroleerd en rokende medewerkers krijgen hulp als ze willen stoppen.

Velocitas 1897

Vv Velocitas 1897 wil de eerste Groningse club zijn die helemaal rookvrij wordt. Alleen de wedstrijden en trainingen van de jeugd zijn nu rookvrij. Maar het bestuur wil dat dit ook gaat gelden voor de trainingen en wedstrijden van de volwassenen. Hiervoor moet echter eerst toestemming worden gegeven door de leden.

