Ring Pass Delft heeft duizendste rookvrije sportterrein

Stas. Paul Blokhuis hees op 29 mei de vlag bij Ring Pass in Delft, de duizendste rookvrije sportvereniging. Op 1 september 2018 waren er 550 rookvrije sportclubs en 9 maanden later is dat aantal al bijna verdubbeld.

Rookvrije Generatie De duizendste rookvrije sportclub is een belangrijke mijlpaal op weg naar een. Een reden om dat bij hockeyclub Ring Pass extra aandacht te geven.

Groot draagvlak

De snelle stijging is mede te danken aan de steun van sportbonden en gemeenten. Ook blijkt het maatschappelijke draagvlak voor rookvrije sportterreinen hoog te zijn.

Maar liefst 84% van de Nederlanders wil dat er niet mag worden gerookt op de sportterreinen waar kinderen komen. Dit bleek uit een onderzoek dat op 27 mei jl. verscheen.

Steeds makkelijker voor clubs

Floris Italianer, voorzitter Alliantie Nederland Rookvrij (ANR): “Bijna een verdubbeling van het aantal rookvrije sportterreinen is goed nieuws. Want hoe meer terreinen er rookvrij zijn, hoe minder kinderen daar met roken in aanraking komen.”

“Door de vele goede voorbeelden wordt het voor clubs steeds makkelijker om ook rookvrij te worden. Uiteindelijk willen wij dat het normaal is om niet te roken op een sportvereniging. En dat gaat de goede kant op want wij zitten nu al aan 1.000 clubs.”

Hockeyclubs hard op weg

De meeste rookvrije sportclubs bevinden zich in Zuid-Holland (188), ​Noord-Holland (180) en Gelderland (136). Ruim 389 voetbalclubs zijn al geheel of gedeeltelijk rookvrij.

Maar de hockeyclubs zijn relatief gezien het hardst op weg. Met 184 clubs is namelijk al meer dan de helft van alle hockeyclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij.

Positieve ervaring

Besturen van sportclubs vinden het soms lastig om te besluiten om hun terrein rookvrij te maken. Zij verwachten bijvoorbeeld problemen met de handhaving of zijn bang voor reacties van rokers.

Maar de ervaring van de eerste 1.000 clubs blijkt heel anders te zijn. Het invoeren van een rookvrij-beleid valt in de praktijk erg mee en de reacties zijn over het algemeen positief.

