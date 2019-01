Optisport organisatie is vanaf 1 januari ook rookvrij

Ook de Optisport organisatie wil kinderen het goede voorbeeld geven zodra zij op een van de locaties te gast zijn. Het bedrijf heeft daarom alle terreinen op alle locaties vanaf 1 januari 2019 rookvrij verklaard.

Rookvrije Generatie De Optisport organisatie ondertekende op 19 juni 2018 al een overeenkomst met de Alliantie Nederland Rookvrij. Het bedrijf is dus officieel partner van de

Wat verandert er eigenlijk

Niet zoveel want iedereen is en blijft van 1 januari gewoon welkom op alle locaties van het bedrijf, ook de rokers. Maar de Optisport organisatie vraagt hen wel om uit het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen de terreinen, zoals de terrassen, zijn rookvrij.

Waarom rookvrij

Omdat zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat misschien aantrekkelijk. En zeker als zij mensen naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, zweminstructeurs en ouders zien roken.

Maar ook meeroken is met name voor kinderen, maar ook voor volwassenen, schadelijk. Ook in de buitenlucht. Door onze terreinen rookvrij te maken, willen wij meeroken dus zo veel mogelijk voorkomen.

Honderden kinderen per week

De beweging ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ maakt zich sterk voor een rookvrije samenleving. Opgroeiende kinderen moeten worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Want iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken.

De Optisport organisatie streeft ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor moeten wij het goede voorbeeld geven en de plaatsen waar kinderen vaak komen, rookvrij maken.

