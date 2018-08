Mogen onze clubvrijwilligers dan niet meer roken?

V.v. Voorwaarts in Westerhaar heeft twee rookvrije zones ingericht. Maar hoe is het rookbeleid bij de andere voetbalclubs in de regio? Verenigingen willen hun clubvrijwilligers uit de wind houden, zo signaleert Tubantia.

Sportclubs passen in hoog tempo hun rookbeleid aan. Maar nog niet alle clubs durven een duidelijk standpunt in te nemen als het gaat om de voorbeeldfunctie voor de jeugd.

Vv Den Ham

Bij vv Den Ham staan rookvrije zones op de agenda voor de komende bestuursvergadering. “Wij vinden het goed dat Voorwaarts een beroep doet op het fatsoen”, zegt voorzitter Dennis Bosch.

“Ik zie wel wat in rookvrije zones maar hoe moet je handhaven? Het zou makkelijker zijn geweest als de politiek had bepaald dat sportparken rookvrij moeten worden.”

Clubvrijwilligers bij DETO

“Wij gaan wel naar rookvrij toe”, zegt voorzitter Arjan Goosselink van DETO. “Er was onlangs een UEFA-toernooi op ons sportpark. Toen moest het hele sportpark al rookvrij zijn.”

Maar DETO heeft niet de ambitie om de thuiswedstrijden rookvrij te maken. “Wij hebben daartoe geen plannen, ook omdat de handhaving lastig is. En moeten wij dan tegen onze clubvrijwilligers zeggen dat zij geen sigaretje meer mogen opsteken?”

Vv DOS ’37

DOS ’37 gaat wel praten over aanpassing van het rookbeleid. Clubvoorzitter Harold Schreur voelt wel voor rookvrije zones zoals bij Voorwaarts. “In de volgende bestuursvergadering bespreken wij of en hoe wij dit vorm kunnen geven en daarin betrekken wij ook de rokers.”

“Maar een antirookbeleid leeft bij ons niet. In de kantine en kleedkamer wordt niet gerookt en wij krijgen ook geen signalen van mensen die zich storen aan rokers.”

Vroomshoopse Boys

“Vroomshoopse Boys heeft al een onofficiële rookvrije zone want de asbakken zijn verwijderd bij de deuren”, zegt voorzitter Edward Olthof. De club gaat de mogelijkheden van rookvrije zones bespreken maar wil, net als DETO, rokende clubvrijwilligers niet wegjagen.

Vroomshoopse Boys deelt bovendien het complex met ov Sportlust en korfbalclub TOP. “Met deze clubs zullen wij dan wel afspraken moeten maken.”

