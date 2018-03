MHCZ hield eerst enquete over het rookbeleid

Het sportterrein van Mixed Hockey Club Zoetermeer (MHCZ) is sinds 9 maart rookvrij. “Roken en sport passen niet bij elkaar. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken juist zeer schadelijk is voor de gezondheid”, zo stelt het bestuur.

Veel kinderen brengen een groot deel van hun vrije tijd op de MHCZ door. Daarom vraagt het clubbestuur aan iedere bezoeker om niet meer te roken en het goede voorbeeld te geven.

Rookvrije velden en clubhuis

Het MHCZ bestuur vraagt de rokers om uitsluitend te roken op de rookplaats aan de achterkant van het clubhuis. Zo blijft de ruimte rond plekken zoals de velden, de toegangshekken, het clubhuis en de terrassen rookvrij.

Enquête naar alle leden

Het besluit van MHCZ om het complex rookvrij te maken, werd genomen na de aankondiging van dit voornemen tijdens de ALV van juni 2017. Hierna werd eind september een enquête verstuurd aan alle 1692 leden, ouders en vrijwilligers.

Tijdens de ALV van 30 oktober vorig jaar, werden de verrassende resultaten van deze enquête gepresenteerd. Onder de 539 (!) respondenten waren 42 rokers, 355 niet-rokers en 142 niet-rokers die ooit wel eens hebben gerookt.

88% (helemaal) eens

Op de vraag of MHCZ zeven dagen per week 100% rookvrij moest worden, antwoordde 88% met ‘helemaal eens’ of ‘eens’. In de groep van ‘eens’ stemmers zat 38% van de rokers. De meerderheid vond echter dat er een rookplaats moest komen, maar bij voorkeur wel buiten het zicht van de velden.

Bijna 70% van de geënquêteerden zou er weinig of geen moeite mee hebben om iemand, die buiten deze rookplaats toch rookt, daarop aan te spreken.

Besluit van de gemeente

MHCZ-voorzitter Bella Overgoor: “Tijdens het begrotingsdebat van de gemeenteraad in november 2017, werd de motie ‘rookvrije generatie’ aangenomen. Dat de gemeente zich daarna heeft aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij, ondersteunt het besluit van MHCZ alleen maar.”

