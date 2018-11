Rookvrij maken bleek achteraf gezien heel makkelijk

Sport Utrecht hield medio oktober in de Galgenwaard een bijeenkomst over het rookvrij maken van sportaccommodaties. Deze bijeenkomst werd geopend door wethouder Victor Everhardt.

Wethouder Victor Everhardt benadrukte het belang van de Rookvrije Generatie en bedankte de deelnemers op voorhand voor hun bijdrage.

Eigenlijk heel gemakkelijk

Bas van den Brink is projectmanager bij FC Utrecht. Hij is verantwoordelijk voor het rookvrij maken van Zoudenbalch, het jeugdcomplex van FC Utrecht. Hij vertelde over het proces dat hij heeft doorlopen en hoe het rookvrij krijgen tot stand is gekomen.

“Van te voren werd er wat weerstand verwacht, maar achteraf blijkt het allemaal heel makkelijk te zijn gegaan. Eigenlijk iedereen omarmde het initiatief, zowel de rokers als de niet-rokers.”

Aan de slag met rookvrij maken

Rosalie Huisman werkt bij de Hartstichting. Zij vertelde meer over het initiatief van de Rookvrije Generatie. Waarom bijvoorbeeld rookvrije sport belangrijk is en hoe je daarmee als club aan de slag kunt gaan. Zij gaf een aantal handige tips over hoe je hierover het gesprek kunt aangaan met mensen die roken. Deze tips staan ook genoemd in haar presentatie.

Drie praktijksituaties

In het workshop gedeelte werden DESTO, PVCV Vleuten en Kampong Voetbal drie situaties voorgelegd. Deze drie clubs zijn al geruime tijd rookvrij. Deze situaties leverden veel interactie op met veel inbreng van de belangstellenden. Het bleek nuttig om eens van andere clubs te horen hoe deze met de problemen rond rookvrij zijn omgegaan.

Follow @Allesportzaken