Oosterhout heeft nog maar één rookvrije sportclub

Het aantal Brabantse buitensportclubs dat in 2017 rookvrij is geworden, is toegenomen. Per 1 september zijn 53 clubs in de provincie geheel of gedeeltelijk rookvrij. Oosterhout blijft met maar één club wat achter.

Steeds meer sportclubs dragen in Brabant bij aan een Rookvrije Generatie. Maar in Oosterhout is er nog veel werk aan de winkel.

Alleen vv SCO

Maar liefst 80% van de Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn. Volgens Rookvrije generatie zijn al 53 clubs (en speelterreinen) in Brabant geheel of gedeeltelijk rookvrij. In Oosterhout is alleen vv SCO gedeeltelijk rookvrij dus is er in de gemeente nog veel werk aan de winkel.

Landelijk flinke stijging

Landelijk is er een sterke groei te zien. Meer dan 550 buitensportverenigingen zijn per 1 september rookvrij. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen ruim 150 clubs de stap naar rookvrij hadden gezet.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Roken wordt steeds minder als normaal gezien en vooral in de buurt van kinderen.”

Gemeenten pakken door

“Gemeenten nemen steeds vaker hun verantwoordelijkheid en gaan met de bestuurders van lokale voorzieningen zoals sportclubs praten. Iedereen wil dat kinderen gezond opgroeien. Vaak kunnen gemeenten zoals Oosterhout, snel veel bereiken door het rookbeleid via het lokale sportbedrijf te sturen.”

“Daarmee kunnen ineens grote stappen worden gemaakt naar een rookvrije sportomgeving. Door sport in Nederland rookvrij te maken wordt de sportclub, een belangrijke plek in het leven van opgroeiende kinderen, een écht gezonde omgeving.”

Een Rookvrije Generatie

“De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is o.m. een initiatief van de Hartstichting. Met steeds meer partijen wordt aan een samenleving gewerkt, waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als wij samen het goede voorbeeld geven en de omgeving waar kinderen komen, rookvrij maken”, aldus Italianer.

