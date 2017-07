Longfonds wil buitenzwembaden rookvrij maken

Directeur Michael Rutgers: “Er spelen veel kinderen en dat maakt buitenzwembaden een plek waar rookvrij de norm zou moeten zijn. Het Longfonds hoopt dat de baden nog deze zomer met het stappenplan aan de slag gaan.”



Het Longfonds In navolging van pretparken in Nederland wilgraag dat ook alle buitenzwembaden rookvrij worden.

Ook het buitenzwembad

Het Longfonds ziet dat er steeds meer Nederlanders voorstander zijn om plekken waar kinderen spelen rookvrij te maken. Dat geldt niet alleen voor de speeltuin, de kinderboerderij of het schoolplein maar ook voor een speelplek als het buitenzwembad.

Rookvrije speel- en ligweide

Kantar Public deed in opdracht van KWF Kankerbestrijding (2017) onderzoek. Hieruit bleek dat bijna de helft van de Nederlanders (48%) voorstander is van een rookvrije speel- en ligweide bij het zwembad. In 2009 was dit nog minder dan een kwart van de mensen (23%).

Pretparken

Sinds maart 2017 is het niet meer toegestaan om een sigaret op te steken in de wachtrijen voor attracties in grote Nederlandse pretparken. Daartoe hebben 21 parken besloten die zijn verenigd in de Club van Elf. Bij deze club zijn attractieparken aangesloten zoals de Efteling, Blijdorp, Duinrell, Toverland, Madurodam en Walibi. In sommige van deze parken was roken overigens al langer verboden.

