KNVB rookverbod roept gemengde reacties op

De stadions van alle eredivisieclubs moeten met ingang van het seizoen 2020-2021 rookvrij zijn. En de sportparken van amateurclubs volgens de KNVB in 2025. Maar is zo’n KNVB rookverbod wel haalbaar?

Be Quick 1887 voorzitter Henk Berends: “Wij hebben wel tegen de gemeente Groningen gezegd dat wij niet voortdurend voor agentje gaan spelen.”

Niet zomaar een KNVB rookverbod

“Roken kan op ons sportcomplex nog maar het onderwerp staat wel op de agenda”, vertelt Jan Stutvoet. Leden informeren wel steeds vaker bij de voorzitter van FC Ter Apel ’96 wat de club hier tegen gaat ondernemen. “Het bestuur kan niet zomaar over zo’n KNVB rookverbod besluiten want er lopen hier een aantal flinke rokers rond.”

Stutvoet rookt zelf niet maar wil eerst het roken tijdens jeugdwedstrijden in de ban doen. “Misschien moeten we een overkapping neerzetten waar mensen dan terecht kunnen om een sigaretje te roken.”

Dat roken langs de velden straks niet meer mag, lijkt volgens hem een onomkeerbaar proces. “Maar FC Ter Apel is een democratische club dus de meeste stemmen gelden”, stelt Stutvoet.

Geen wanklank

“Bij vv Zevenhuizen mag sinds januari niemand langs de lijn roken tijdens jeugdactiviteiten” vertelt voorzitter Ilonka Hut-Ter Berg. “Het bestuur is unaniem voor een gezond sportklimaat en daar valt roken niet onder.”

Het doorvoeren van de maatregel verliep volgens haar vrij soepel. “Toen de club het besluit tijdens een ALV nam, is daar geen wanklank op gekomen. En vrijwel iedereen houdt zich eraan. Slechts een enkele hebben wij iemand op het rookverbod moeten aanspreken.”

Het KNVB rookverbod heeft volgens haar meer voeten in de aarde. “Roken hoort ook niet bij sporten. Maar als je dat helemaal wilt afschaffen moet dat stapsgewijs en dat kost wat tijd.”

Niet voor agentje spelen

Sportcomplex De Esserberg in Haren is sinds juli 2018 rookvrij. “Maar wij hebben tegen de gemeente gezegd dat wij niet voortdurend voor agentje gaan spelen”, zegt Be Quick 1887 voorzitter Henk Berends. “Ons complex is rookvrij maar zonder strakke spelregels.”

“Ik zag laatst jeugdleden aan iemand vragen of hij zijn sigaret uit wilde doen. Het lijkt me best ongemakkelijk als kinderen je daarop aanspreken”, zegt hij lachend..

