Medische beroepsorganisaties eisen tabaksverbod

Artsen gaan niet snel de barricades op en al helemaal niet massaal. Dus als maar liefst 13 medische beroepsorganisaties samen met twee ex-rokers en de Nederlandse federatie van kankerpatiënten een tabaksverbod eisen, dan is er iets bijzonders aan de hand.

NVWA De 13 organisaties eisen dat detegen de tabaksindustrie optreedt. De aanleiding daarvoor zijn de schokkende resultaten van een sigarettenonderzoek van het RIVM

Verbied sigaretten helemaal

Volgens het RIVM scoorde slechts één merk onder de wettelijke limieten voor schadelijke stoffen. Bij nicotine werd tot 17 keer te veel gemeten en bij koolmonoxide tot 20 keer. En in het geval van teer werd in één geval zelfs 26 keer meer dan toegestaan gemeten.

De artsen eisen eigenlijk een volledig tabaksverbod. Zij vinden dat van de NVWA nu echt het een en ander mag worden verwacht.

Tabakslobby

De groep vindt het onbegrijpelijk dat tabaksproducten nog steeds zo gemakkelijk te krijgen zijn. De overheid heeft daarmee haar rol als hoeder van de volksgezondheid te veel uit het oog verloren. De tabakslobby had te lang toegang tot hoge ambtenaren om zo invloed­­ op de wet- en regelgeving uit te oefenen.

Tabaksverbod wordt juridisch touwtrekken

Het is de vraag of een geheel tabaksverbod juridisch haalbaar is. Te oordelen naar de reactie­­s van marktleiders Philip Morris en British American Tobacco wordt dat een eindeloos juridisch getouwtrek. Hierbij zal vooral worden geschermd met de uitkomsten van meerdere meetmethoden.

Maar hun claim “dat hun product voldoet aan de Europese richtlijnen en de Nederlandse Tabakswet” lijkt onhoudbaar na het geruchtmakende RIVM-onderzoek.

Oorlog is begonnen

Het is goed dat staatssecretaris Paul Blokhuis stelde dat “de oorlog tegen de tabaksindustrie is begonnen.” Hij zegde toe om hard tegen­­ tabaksfirma’s op te gaan treden dus dat schept hoge verwachtingen over het nieuwe rookbeleid van komend najaar.

Zou Koen Zweerts van HTV Ten Woude dan gelijk hebben gehad toen hij stelde dat “de rokers op de club heel goed beseffen dat de rookvrije generatie er toch echt aan komt?”

Follow @Allesportzaken