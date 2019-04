Hockeyclubs razendsnel geheel of gedeeltelijk rookvrij

Het draagvlak voor de ontwikkeling van een Rookvrije Generatie onder hockeyclubs neemt razendsnel toe. Sinds september 2018 is het aantal verenigingen met een rookvrij sportterrein met meer dan 50% gestegen van 110 naar 177.

Zo’n 55% van de 322 hockeyclubs is al geheel of gedeeltelijk rookvrij. Deze clubs geven een goed voorbeeld aan de kinderen door hen in een rookvrije omgeving te laten sporten.

Rookvrije Generatie Awards

Op 4 april jl. werden de Rookvrije Generatie Awards 2019 uitgereikt. Hiervoor waren twee hockeyverenigingen genomineerd. In de categorie sportclubs eindigden AH&BC Amsterdam en de Hoogeveense Hockeyclub in de top 3.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds reiken deze awards gezamenlijk uit. Deze organisaties belonen en stimuleren hiermee de initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. In won HCM Arnhem al de Rookvrije Generatie Award 2018.

Handvatten en ervaringen

De KNHB heeft handvatten beschikbaar voor verenigingen die ook rookvrij willen worden. Want steeds meer clubs blijken dus de ambitie te hebben om voor de kids een gezonde, sportieve leefomgeving te bevorderen.

De Rookvrije Generatie geeft via de website veel tips en een er is voor sportclubs stappenplan beschikbaar. Verenigingen kunnen ook gratis materialen bestellen en ervaringsverhalen lezen van sportverenigingen die al rookvrij zijn.

Enquête en hulp van de bond

De website biedt ook een enquête aan. Clubs kunnen die gebruiken om het draagvlak voor het rookvrij maken van de club te toetsen. Clubs die daarmee aan de slag willen, kunnen hiervoor contact opnemen met de Rookvrije Generatie. Bovendien zit Chantal Mies (030 307 7613) bij de hockeybond klaar om vragen van clubs over dit onderwerp te beantwoorden.

Goede ontwikkeling bij de hockeyclubs

Een goede zaak en een veelbelovende ontwikkeling, van 110 naar 177 clubs in een maand of zes. Als de hockeyclubs in dit tempo doorgaan mag er binnen een paar jaar op geen enkele hockeyclub meer worden gerookt.

