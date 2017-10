HCM Arnhem heeft ook al een rookvrij sportcomplex

Hockeyvereniging HCM Arnhem heeft onder het toeziend oog van sportwethouder Gerrie Elfrink, de aftrap gegeven voor het invoeren van een rookvrij sportterrein.

Roken en sport

Veel kinderen brengen een deel van hun vrije tijd door bij de sportvereniging. Daarom vraagt HCM Arnhem aan iedereen die op het complex komt om op het terrein niet te roken en de jeugd het goede voorbeeld te geven. Want roken en sport passen niet bij elkaar.

Iedereen blijft welkom bij HCM Arnhem

Iedereen is en blijft welkom bij HCM Arnhem, ook rokers. Maar de club wil kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en meeroken. De club vraagt rokers om daar rekening mee te houden. Het sportterrein inclusief het terras, langs de lijn en op het terrein, is vanaf 27 oktober rookvrij.

Rolmodellen

Voor kinderen is het moeilijk om roken te weerstaan als anderen om hen heen roken. En dat is vooral lastig als het om rolmodellen op de club gaat. Denk bijvoorbeeld aan sporters tegen wie de jongeren opkijken of de trainers. Als kinderen hen zien roken is dat een verkeerd voorbeeld.

Rol van de sportclub

Bestuurslid Frank Rikken: “Roken en sporten gaan in onze optiek niet samen. Als sportclub spelen wij een belangrijke rol in de vorming van de jonge kinderen die bij ons hockeyen. Die rol nemen wij serieus en daarom is ons complex nu rookvrij.”

95% steunt de club

“Wij hebben onze leden gevraagd of zij het initiatief wilden steunen om HCM Arnhem rookvrij te maken. Bijna 95% beantwoordde die vraag volmondig met ja. Reden voor ons dus om deze stap maar direct te zetten. HCM Arnhem is daarom vanaf nu een rookvrije club.”

