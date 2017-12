Hartstichting mikt op 500 gestopte clubs in 2018

“Wat is er lekkerder dan op zaterdag naar je sportende kind kijken? Niets, maar wel zonder een peuk in je mond, vinden bestuurders van een groeiend aantal sportclubs. En met hen de Hartstichting.

Apeldoornse Boys “Je doet alles voor je kind, het beste bedje, de beste school en naar de sportclub omdat dat dat gezond is. En dan sta je langs de lijn ter roken”, zegt Inge Stelder bij

Niet roken tot 14:00 uur

Stelder stelde het rookbeleid in het najaar van 2017 aan de orde bij het clubbestuur. “De voorzitter was direct enthousiast. Daarom hangen er nu borden “niet roken op zaterdag tot 14:00 uur, als de jeugd sport.”

Niet bij de jeugd

De Hartstichting helpt sportclubs die het roken van het terrein willen weren. De stichting is samen met KWF Kankerbestrijding en Longfonds de aanjager van het project ‘Rookvrije Generatie’. De club hoeft niet helemaal rookvrij te worden als er maar niet wordt gerookt als de jeugd sport.”

Rookvrije Generatie

De Hartstichting wilde dit jaar 200 clubs gedeeltelijk of helemaal rookvrij hebben. Dat kan net lukken. “Er komt de laatste maanden steeds meer vaart in. Wij krijgen sinds oktober zo’n 25 verzoeken om hulp per week binnen”, zegt Tim van Pagee van de stichting.

De groeten

“De lastigste gesprekken gaan bijvoorbeeld over de materiaalman die al 40 jaar heel veel voor de club doet. Als die niet meer mag roken en “de groeten” zegt, dan heeft de club een probleem. Maar als ik vraag wie van de rokende ouders graag wil dat zijn kind later gaat roken, dan zegt niemand daarop “ja, ik.”

Sportbonden achter de Hartstichting

Van Pagee: “Ik verwacht dat in 2018 zich zo’n 500 clubs zullen aansluiten. De KNVB, de KNHB maar ook de Atletiekunie hebben zich namelijk achter ons initiatief geschaard. Daarmee bereiken wij ineens heel veel clubs. Maar ook gemeentes doen mee en dat stimuleert de verenigingen weer.”

Discussie viel mee

Bij vv Steenwijk verwachtte voorzitter Jan van Rosmalen een flinke discussie over een rookverbod maar dat viel mee. Het bestuur ging voor “niet roken als de jeugd speelt.” Maar de leden vroegen zelf al “waarom dan niet meteen op het hele complex?”.

Het stappenplan van de Hartstichting kon dus meteen de prullenbak in. “Het gaat om de gezondheid van de jeugd, die moeten zien dat roken niet meer van deze tijd is. Roken mag binnenkort dus alleen nog in een aparte rookruimte”, stelt Van Rosmalen.

Uitgerookt

“Zo ver gaat het bestuur van de Apeldoornse Boys nog niet. Maar dat komt er vast wel”, denkt Stelder. “Ik ben ervan overtuigd dat het ook de laatste roker op termijn is uitgerookt.”

