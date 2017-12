Twente pakt rookverbod sportaccommodaties groot aan

De gemeentelijke sportaccommodaties in de 14 gemeenten in Twente moeten rookvrij worden. Er wordt zo snel mogelijk een actieplan ontwikkeld om roken in en om deze sportparken en -hallen niet meer toe te staan.

Het rookvrij maken van deze accommodaties is onderdeel van de nota Sport en Bewegen in Twente. Hierin staat de visie van de gemeentebesturen op sport en bewegen .

Meer en grootschaliger

Initiatieven om sportcomplexen en -clubs rookvrij te maken worden steeds talrijker. En niet alleen dat, zij worden ook steeds grootschaliger. In Twente streven 14 gemeenten gezamenlijk een rookvrije sport na.

Handhaving

In deze visie wordt vastgesteld dat sportaccommodaties niet van de ene dag op de andere rookvrij zullen zijn. Niet-roken is vaker de norm bij steeds meer organisaties, zoals in het onderwijs en de medische sector.

Maar de wet biedt nu nog geen aanknopingspunten voor een rookvrije ruimte in de buitenlucht. Dat maakt handhaving dan ook lastig. Wel wordt het rookverbod in 2020 uitgebreid zoals o.m. naar schoolterreinen.

Roken niet geaccepteerd

“Waar wij naartoe moeten is dat iedereen roken op en rond sportvelden en sporthallen ongepast gaat vinden”, zegt Irene ten Seldam. Zij is sportwethouder in Almelo en één van de trekkers van de Twentse sport- en bewegingsvisie.

“Net zoals bij ziekenhuizen, zou roken ook op en rond een sportvoorziening niet meer geaccepteerd moeten worden. En al helemaal niet als daar ook kinderen rondlopen.”

Vitaler inwoners

De Twentse visie vindt sport en beweging van groot belang voor vitale en gezonde inwoners. De 14 gemeenten willen er daarom voor zorgen dat er voor iedereen, en in elke levensfase, een passend sportaanbod is. De gemeenten richten zich via acties allereerst op de vijf onderstaande thema’s:

• kwetsbare groepen en gehandicaptensport;

• de ontwikkeling en ondersteuning van talent;

• sportevenementen;

• sportaccommodaties met een bovenlokale betekenis en

• sport en bewegen voor een vitale en gezonde samenleving.

Follow @Allesportzaken