Ere- en KK-Divisie vanaf dit voetbalseizoen rookvrij

Het betaald voetbal sluit zich aan bij de landelijke beweging ‘De Rookvrije Generatie‘. De stadions in de Eredivisie en de Keuken Kampioen divisie zullen daarom vanaf dit seizoen rookvrij zijn.

Passief roken is namelijk ook ongezond. Supporters kunnen op een tribune, met voornamelijk vaste plaatsen, nu eenmaal niet een andere plek zoeken. In 2019 gaf 21,7 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan te roken.

De actie van de divisies sluit aan bij de landelijke beweging ‘De rookvrije generatie. Die heeft als doel om met name kinderen ook op sportclubs rookvrij te laten opgroeien.

In openbare gebouwen en in de horeca geldt al langer een rookverbod. Bij Vitesse, Ajax, PSV en Almere City FC mag al langer niet meer gerookt worden. Ook bij de wedstrijden van het Nederlands Elftal en andere vertegenwoordigende elftallen mogen bezoekers niet meer roken.

Het verbod op roken geldt al bij binnentreding van het stadion, dus er gelden geen uitzonderingen. Ook businessruimtes, loges en skyboxen moeten zich hieraan houden. Bij herhaaldelijke overtreding dreigt verbanning uit het stadion.

Steeds meer amateurclubs zijn rookvrij. Het draagvlak om sportclubs rookvrij te maken groeit. Steeds meer clubbestuurders vinden het niet acceptabel meer dat leden en bezoekers roken waar kinderen sporten.

NOC*NSF streeft er naar om bijna alle sportclubs in 2025 rookvrij te laten zijn. Dat lijkt overigens ambitieus. Op dit moment zijn pas zo’n 1.500 van de 25.000 sportclubs in ons land (gedeeltelijk) rookvrij.

