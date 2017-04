Sportclubs weigeren om hun complex rookvrij te maken

De Hartstichting benaderde in 2016 circa 2.000 sportclubs met het verzoek om hun complex rookvrij te verklaren. Daarvoor werden met name voetbal- en hockeyclubs aangeschreven. Maar die eerste aanzet om rookvrije sportcomplexen af te dwingen is voorlopig geen groot succes.

Slechts 75 clubs in Nederland gaven aan geheel rookvrij te willen zijn, waarvan 7 uit de Achterhoek.

Niemand zegt nee

Sanne Stadler van de Hartstichting: “Er is geen clubbestuurder die “nee” zegt tegen het idee van een rookvrij complex.” Maar veel clubs hebben rokende leden die samen een kwart van de volwassenen vormen. En die groep willen zij niet tegen zich in het harnas jagen. “En de reacties van die rokers blijken dan toch een reden te zijn om roken op de club toe te staan.”

Logisch dat sportcomplexen volgen

Dat probleem herkent Ole Heil, woordvoerder van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). “Roken en sport is een paradoxale maar bestaande combinatie. Het is echter een kwestie van tijd voordat elk complex rookvrij is. We zijn nu al bezig met de schoolpleinen die vanaf 2020 rookvrij moeten zijn. Het is logisch dat daarna de sportcomplexen volgen.”

Je kunt niet tegen een rookvrij complex zijn

Maar waarom zeggen sportbestuurders “ja” en doen zij vervolgens niets? Abram de Swaan, emeritus hoogleraar sociale wetenschap aan de UvA, bestudeert al jarenlang mens en maatschappij. “Je kunt als bestuurder natuurlijk niet tegen een rookverbod op je sportcomplex zijn. Dus steun je een verbod cosmetisch richting de buitenwereld.”

Kantine-inkomsten

“Maar daarna krijgen zij te maken met de uitbater van de kantine. Die wil het bij een biertje vooral gezellig houden en de gasten buiten laten roken. En de clubbestuurders denken ook aan de clubkas, want uit de kantine stroomt veel geld naar de club. Daarom spreken de bestuurders met twee monden. Zij zeggen buiten de club ja en doen binnen de club nee.”

