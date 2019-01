Den Helder sluit rookvrij convenant met sportclubs

De sportcomplexen in Den Helder worden rookvrij. In februari as. zal sportwethouder Peter de Vrij daarvoor een convenant ondertekenen met meerdere sportclubs.

BenW van Den Helder komt hiermee tegemoet aan de wens van D66 en de Stadspartij. Een jaar geleden nam het college een motie van deze twee fracties over.

Gemopper

Sportwethouder Peter de Vrij: “De clubs vinden ook dat hun accommodaties vanaf het seizoen 2019-2020, rookvrij moeten zijn. Daar zal wel wat gemopper over komen van notoire rokers.” De wethouder gaat er vanuit dat het over enige tijd is het normaal zal zijn dat er op sportparken niet meer gerookt wordt.”

“De gemeente zal straks niet meteen politie of handhavers een sportpark op sturen als iemand daar een sigaretje opsteekt. De clubs zullen het van de sociale controle moeten hebben. Het moet net zo normaal worden als geen alcohol schenken als er jeugdwedstrijden zijn”, aldus De Vrij.

Raadslid Carlo Assorgia heeft er moeite mee dat complete clubs rookvrij worden verklaard. “Dat gaat ons te ver. Wij zien meer in het toewijzen van een plek op een complex waar rokers terecht kunnen.”

Alle clubs willen bijdragen

Voorzitter Bert Deckers van de Sportfederatie Den Helder wijst er op dat veel clubs al aan een anti-rookbeleid werken. “Als de invoer maar geleidelijk gaat willen eigenlijk alle clubs wel mee. Op een groot complex zal er misschien eerst nog een rookhokje moeten komen waar mensen een sigaretje kunnen roken.”

Goed aanpakken

“Het direct helemaal verbieden van roken gaat niet werken”, meent Deckers. “Wij moeten voorkomen dat er conflicten ontstaan en geen agentje gaan spelen. Het rookvrij maken van de clubs werkt alleen als wij het goed aanpakken.”

“De aanpak zal per club verschillen. Hockeyvereniging Hermes heeft bijvoorbeeld heel veel jeugd, dus de aanloop is daar anders dan bij een club met veel meer ouderen.’’

Follow @Allesportzaken