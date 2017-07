bv SPORT voert rookvrije sportcomplexen in

Iedereen van jong tot oud kan sporten in en om de accommodaties van bv SPORT in Leeuwarden. En bij een gezonde leefstijl hoort ook niet-roken. Want roken en sporten gaan wat bv Sport betreft niet samen.

Bv SPORT neemt het rookvrij maken van sportaccommodaties en -terreinen serieus. Het is tijd voor de volgende stap op weg naar een rookvrije generatie.

Vanaf seizoen 2017/2018

De organisatie neemt het voortouw en al direct vanaf het sportseizoen 2017/2018. De organisatie ziet dit als een grote stap naar het creëren van een rookvrije generatie. Per 1 september as. hebben de volgende binnensportaccommodaties rookvrije zones:

– Sportcentrum Kalverdijkje

– Sportcentrum it Gryn

– Sporthal de Twine

– Sporthal Julianalaan en

– Sportcentrum Rengers

– Sporthal Nylân



De rookvrije zones op de complexen zullen te herkennen zijn aan opvallende bordjes.

Ook de eigen organisatie

Naast bovengenoemde zes accommodaties wordt per september ook het terrein rondom het hoofdkantoor van bv SPORT rookvrij. De buitensportaccommodaties zullen in 2018 rookvrij worden. Al zeer binnenkort zullen gebruikers en medewerkers er op worden gewezen dat de rookvrije zones ingevoerd zullen worden.

Hulp met stoppen

Daarnaast worden medewerkers, en leden van de sportclubs die gebruik maken van de complexen, geholpen om van het roken af te komen. Op deze manier hoopt bv SPORT bij te dragen aan een rookvrije generatie, in ieder geval in de sportieve omgeving van Leeuwarden.

Follow @Allesportzaken