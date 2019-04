Bredase hockeyclubs op alle zaterdagen rookvrij

De vijf Bredase hockeyclubs hebben een gezamenlijke afspraak gemaakt. Er mag op hun complexen op alle zaterdagen niet meer gerookt worden als de jeugd wedstrijden speelt.

De hockeyclubs Push, BH&BC Breda, Zwart Wit, Prinsenbeek en Teteringen zijn de lentecompetitie met het zaterdagse rookverbod gestart.

Zevenduizend leden

In Breda spelen naar verhouding de meeste hockeyers van Nederland. De vijf clubs tellen samen meer dan 7.000 leden en 60% daarvan is jeugdlid. Met deze maatregel willen de clubs het goede voorbeeld geven en kinderen beschermen tegen (mee)roken.

De Bredase hockeyclubs werkten eerder al succesvol samen rond het thema ‘Sportiviteit & respect’. Omdat de jeugdteams vaak tegen elkaar spelen, lag het voor hand om ook dit initiatief samen aan te pakken.

Zonder morren

“De reacties zijn alleen maar positief, ook van de rokers. Die hebben zich daar zonder morren bij neergelegd”, stelt secretaris Esther Wassmann van BH&BC Breda.

Wethouder Miriam Haagh van Breda is blij met de maatregel. “Rookvrij opgroeien, spelen en sporten is van groot belang voor kinderen. Daarom ondersteunt de gemeente ook de beweging ‘Rookvrije generatie’ die zich inzet om kinderen rookvrij te laten opgroeien.”

Niet als de jeugd traint

De Bredase hockeyclubs vragen rokers om buiten het zicht van kinderen én buiten het terrein te roken. Het rookbeleid op andere dagen verschilt per club maar niet een van hen staat roken langs de lijn nog toe.

“Bij ons mag er ook op woensdagmiddag niet gerookt worden want dan traint de jeugd. Maar Prinsenbeek kent al een volledig rookverbod, op alle dagen van de week”, aldus Wassman.

“De vier andere clubs willen ook volledig rookvrij worden”, zegt Wassmann. “Wij overleggen nu met de Hartstichting over vervolgstappen van dit goede voorbeeld. Maar gezien de positieve reacties denk ik dat de volgende stap niet moeilijk te maken is. Ook in Prinsenbeek is dat eigenlijk moeiteloos gegaan.”

