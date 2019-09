Arnhemse tennisclubs verbannen roken en vapen

De acht Arnhemse tennisclubs doen per direct het roken in de ban. Met ingang van september is roken in elke vorm taboe op de terreinen van deze clubs. In de gebouwen was roken eerder al verboden.

Roken is voortaan taboe bij alle tennisclubs in Arnhem. De clubs doen nu overigens niet alleen de gewone sigaret, maar ook de e-sigaret in de ban.

Arnhemse tennisclubs verbieden ook de e-sigaret

Secretaris José Nijhuis van TV Elden: “Ook de e-sigaret is nu verboden. Daarmee geven wij vooral de jeugd het signaal dat roken slecht voor hen is. Via borden maakt de club duidelijk dat wij meewerken aan een rookvrije generatie.”

“De acht Arnhemse tennisclubs scharen zich unaniem achter een rookverbod en volgen daarmee TV Schuytgraaf en ATC De Groene Kamer. Deze clubs voerden al veel eerder een rookverbod in omdat de gemeente, als eigenaar van die parken, dat wilde.

Hockeyclub HCM liep voorop

De Arnhemse tennisclubs gaan nu dus achter de initiatieven staan die sportclubs in Arnhem al eerder namen. Hockeyclub HCM bijvoorbeeld, verklaarde twee jaar geleden al, als eerste lokale (buiten)sportclub, het hele sportpark rookvrij. En een jaar later volgde o.a. ook VDZ Arnhem. Zonder straffen of boetes houden de leden zich sindsdien netjes aan de afspraken.

Rookverbod Gelredome

Inmiddels denken al meer lokale clubs na over een volledig rookverbod. Als de jeugd speelt mogen leden en bezoekers op zaterdag nu vaak al niet meer roken. Ook in het GelreDome is al lang een rookverbod van kracht, ook tijdens de wedstrijden waarbij het dak open staat. Steward kunnen degenen die dan op de tribunes wel roken verwijderen.

