And the winner is…, hockeyclub HCM Arnhem

Hockeyclub HCM Arnhem ontving op 19 maart jl. de ‘Rookvrije Generatie Award’ in de categorie sportverenigingen. Deze prijs is ingesteld door de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

De Rookvrije Generatie Award is een waardering voor de initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien.

Logisch proces voor HCM Arnhem

Frank Rikken, voorzitter van de accommodatie-commissie van HCM Arnhem, reageerde enthousiast en lichtte het proces zo toe: “Wij hebben onze leden nauw betrokken bij de besluitvorming en zoals wij verwachtten reageerde vrijwel iedereen positief.”

“Voor ons bleek dit logische proces de sleutel tot succes. Wij hopen dan ook dat meer sportverenigingen in Arnhem ons voorbeeld zullen volgen. Het is een eer om deze Award te winnen.”

Steeds meer draagvlak

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting: “Het draagvlak voor een rookvrij Nederland neemt toe en dat is een fantastische ontwikkeling. Steeds meer organisaties zetten zich daarom in voor rookvrije plekken voor kinderen.”

“En steeds meer mensen realiseren zich dat roken tot 20.000 doden per jaar leidt. Daar moeten wij onze kinderen dus tegen beschermen. Ook hockeyclub HCM Arnhem is een prachtig voorbeeld van zo’n actieve organisatie. Het bestuur besloot, na raadpleging van de leden, om de club in één keer rookvrij te laten worden. En met succes.”

De Rookvrije Generatie

“Op weg naar een Rookvrije Generatie is dus een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Wij werken met steeds meer partijen toe naar een samenleving waarin kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.”

“Dat lukt alleen als wij samen het goede voorbeeld geven en de ruimte rondom de kinderen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen op weg naar deze rookvrije generatie.”

Follow @Allesportzaken