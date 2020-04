Pro League met publiek op z’n vroegst in september

De UEFA heeft viroloog Marc Van Ranst om corona-advies gevraagd. De Leuvense professor zal de bond uitleggen waarom de stekker uit het Pro League seizoen 2019-2020 is getrokken.

“The show must go on”, stelt de bekende Nieuwsblad cartoonist Marec. Maar de UEFA begint nu toch in te zien dat voetballen er dit seizoen niet meer in zit.

Pro League is klaar

Als eerste land in Europa nam België de beslissing om de Pro League voor gezien te houden. Mede op advies van Van Ranst, vast aanspreekpunt van de Pro League in deze coronacrisis. Daar was de UEFA vorige week nog verbolgen over, maar men heeft hem intussen om advies gevraagd.

“Ik heb begrepen dat spelers drie tot vier weken moeten trainen voordat zij weer kunnen spelen. Dan is het weinig realistisch om de huidige competities nog af te werken”, zegt Van Ranst.

Tijdnoot

De UEFA floot België eerst terug onder druk van de grote voetballanden. Die riskeren namelijk een vermogen als zij hun competities beëindigen. Maar de UEFA stelt nu zelf ook al de Champions League en de Europa League uit.

De bond wil bovendien het nieuwe Europese seizoen pas in oktober laten beginnen. De UEFA realiseert zich echter dat zij in tijdnood komt omdat op 11 juni 2021 het EK begint.

Ruim 31.000 besmettingen

Van Ranst wil er nog niet aan dat de Pro League clubs hun wedstrijden vanaf september met publiek kunnen spelen. “Het is nu medio april en in België hebben wij vandaag ruim 31.000 besmettingen. Ik vind dat veel vooral omdat dit aantal een onderschatting is.”

“Wij weten ook niet eens of we al over de top van de eerste piek heen zijn. Hoe kun je het dan hebben over de afbouw van maatregelen en de start van de competitie. De Staat zal grote evenementen zoals voetbalwedstrijden of festivals als laatste weer toestaan.”

