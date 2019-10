Roep om meer preventie in het Deltaplan Dementie

VWS-minister Hugo de Jonge verdedigt op 31 oktober in de Tweede Kamer zijn begroting voor 2020. Deze begroting is nu 88 miljard euro groot. De vraag is waarom de minister niet meer op preventie inzet.

VWS betaalt meer dan 9 miljard euro voor de zorg voor mensen met dementie. Het is daarmee de duurste ziekte in Nederland en de angst voor dementie is bij veel ouderen groot.

Vijf patiënten per uur

Volgens ramingen van het kabinet zullen de kosten van dementie explosief stijgen. In 2040 kent ons land naar schatting zeker een half miljoen dementie patiënten. Nu al komen er ieder uur vijf patiënten met dementie bij. Terecht dus dat het Deltaplan Dementie is gestart.

Maar de minister benut nog één echt grote kans nog niet en dat is de preventie van dementie. Preventie door bijvoorbeeld beweging, kan de groei van het aantal mensen met dementie ombuigen. De vraag is waarom VWS de effecten van preventie nog niet beter benut?

Minder dementie door preventie

Tussen de 30 en 40% van de diagnoses ‘dementie’ (inclusief Alzheimer) is toe te schrijven aan beïnvloedbare factoren. Het serieus inzetten van preventie kan in 12 jaar tot 20% minder nieuwe patiënten jaarlijks leiden. Dat is een jaarlijkse afname van 5.000 nieuwe patiënten en een besparing op termijn tot 2 miljard euro per jaar.

Een groep medici roept op tot onmiddellijke actie. Want Nederland kan preventief veel doen via o.a. beweging, gezonde voeding, niet roken en voldoende slaap. Met name beweging zorgt voor een betere bloedtoevoer naar de hersenen en stimuleert de aanmaak beschermend eiwit.

Veel medische professionals lijken zich nog onvoldoende bewust van de potentie van dementiepreventie. De Nederlandse gezondheidszorg is bovengemiddeld goed, het Preventieakkoord en de gecombineerde leefstijlinterventie zijn daar mooie voorbeelden van.

Geen betere investering dan in preventie

De oproep van de groep is om mensen te helpen om hun leefstijl aan te passen. Mensen met een duidelijk risico zijn te helpen met een gecombineerde leefstijlinterventie. De groep roept burgers en (para)medici op om de gecombineerde leefstijlinterventie te omarmen.

Preventie van dementie verdient in publiekscampagnes en in het Deltaplan Dementie een prominente plaats. “Wij moeten onze samenleving zo inrichten dat voor iedereen een gezonde keuze ook de gemakkelijke keuze wordt. In het kader van de betaalbaarheid van de ouderzorg is een betere investering dan in preventie van dementie nauwelijks denkbaar.”

