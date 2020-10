Sterftekans ouderen nauwelijks kleiner door beweging

Kun je als actieve oudere de sterftekans verkleinen door flink te bewegen? Dat lijkt niet het geval als we de uitkomsten van een gecontroleerde Noorse trial mogen geloven. Dorthe Stensvold e.a. publiceren de resultaten in The BMJ.

De onderzoekers onderzochten 1.567 personen (790 vrouwen en 777 mannen) van gemiddeld 73 jaar. De meerderheid van hen was in goede gezondheid en al behoorlijk lichamelijk actief.

De onderzoekers volgden 400 deelnemers gedurende vijf jaar in tweewekelijkse sessies van intervaltraining met hoge intensiteit. Zij volgden ook 387 personen in een training met matige intensiteit en 780 personen vormden een controlegroep.

Na vijf jaar waren 72 deelnemers (4,6%) aan het onderzoek overleden. De onderzoekers vonden daarbij geen verschil in sterftekans tussen de controlegroep (4,7%) en de gecombineerde trainingsgroepen (4,5%).

Zij vonden ook geen verschillen in het optreden van hart- en vaatziekten of kanker tussen de groepen. De intensief trainende ouderen liepen wel een iets kleinere kans op overlijden dan de matig bewegende leeftijdgenoten.

Om die reden concludeerden de onderzoekers toch maar dat intensieve fysieke activiteit een sleutelrol zou moeten spelen in preventieprogramma’s voor ouderen.

Follow @Allesportzaken