Rekken waarschijnlijk zinloos voor herstel

Voetballers die na een wedstrijd rekken om het herstel te bevorderen, kunnen dat net zo goed laten. Twee dagen na een wedstrijd is er nog steeds sprake van prestatieverlies, spierschade en spierpijn, maar oprekken helpt niet om hier sneller van te herstellen.

Spelers kunnen spieren dynamisch of statisch rekken. Gewrichten strekken en buigen is dynamisch rekken maar als de gewrichtshoeken niet veranderen het dat statisch rekken.

Meest besproken onderwerp

Rekken is in de sportwereld misschien wel het meest besproken onderwerp van de laatste decennia. Legio sporters doen het voor een wedstrijd of als ‘cooling-down’. In de wetenschap bestaat de consensus dat oprekken werkt om de beweeglijkheid (lenigheid) te vergroten.

Maar dit heeft een negatief effect op de prestatie. Zo kan rekken de duurprestatie verslechteren en zorgt statisch rekken direct voor minder spierkracht.

Onderzoek

Omdat veel sporters tijdens de ‘cooling-down’ statisch rekken om spierpijn te verminderen, hebben Engelse wetenschappers onderzocht of dit wel een zinvol is. Daarvoor hebben zij 10 jonge toptalenten uit de Premier League afwisselend wel of niet statisch laten rekken na een wedstrijd.

De rek eruit

Indien de spelers statisch rekten, dan was direct na de wedstrijd sprake van net zoveel pijn in hun benen, prestatie-afname en vocht in de spieren door schade, als wanneer ze niet rekten. Ook 48 uur later was er nog steeds geen verschil.

Twee dagen na de wedstrijd bleek wel dat na rekken, de waarde creatine-kinase lager was dan na passief herstel. Maar dit effect was zo klein dat het zich niet uitte in minder spierpijn of een betere prestatie. Statisch rekken kan dus van het lijstje nuttige herstelmethoden geschrapt worden.

Alleen statisch rekken

In deze studie is alleen gekeken naar het effect van statisch rekken. Of dynamisch rekken tot andere bevindingen leidt is aan de hand van dit onderzoek niet te zeggen maar ligt niet voor de hand.

