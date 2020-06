Pijnstillers door Duitse voetballers als smarties geslikt

Veel Duitse voetbalprofs en -amateurs slikken pijnstillers om sneller fit te zijn. Dat blijkt uit een documentaire die de Duitse omroep ARD op 9 juni uitzond.

Het innemen van pijnstillers is niet verboden. Deze middelen komen niet voor op de lijst van verboden stoffen van de Dopingautoriteit. Een biochemicus die in de documentaire aan het woord komt, vindt dat het bureau ze wel zou moeten verbieden.

“Deze pillen kunnen de prestaties verbeteren maar vormen wel een bedreiging van de gezondheid. Naar mijn mening druist dat in tegen de ethiek van de sport als je niet zonder pijnstillers kunt.” Dit stelde Hans Geyer van het dopinglab in Keulen.

Subotic gaf aan dat de clubs nauwelijks voorlichting geven. “Zij staan onder druk om spelers zo snel mogelijk weer fit te krijgen. Daardoor is het gebruik vaak systematisch.”

Toni Graf-Baumann van de antidopingcommissie van de Duitse voetbalbond, beaamt dat. “Geld, sponsors, buitensporige salarissen en de media zijn voor de clubs veel belangrijker dan medische redenen.”

“Je kunt tegen mij zeggen dat ik te veel pijnstillers neem en daarmee moet stoppen. Maar dan luister ik niet”, zegt Jonas Hummels. Ook de oud Roda JC speler Dani Schahin kwam aan het woord. Hij vertelde dat hij de afgelopen drie à vier jaar niet zonder pijnstillers kon voetballen.

De documentaire laat ook de resultaten zien van een onderzoek onder 1.142 amateurvoetballers. Van de ondervraagden zegt 47% dat zij gedurende een seizoen herhaaldelijk pijnstillers slikken. Eind november 2018 signaleerde het AD al het gebruik van deze medicatie in het Nederlandse voetbal.

