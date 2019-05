Duursporters hebben voordeel bij inname van ketonen

Ketonen vormen een brandstof voor de hersenen. Als voor de verbranding niet voldoende glucose beschikbaar is, dan gebruiken de hersenen ketonen als energiebron. Het gebruik ervan in de sport is voor het eerst onderzocht.

resultaten van het onderzoek De Belgische zender VRT heeft degepubliceerd. Vooral duursporters zouden er gemiddeld 15% op vooruit gaan.

Wielerploegen houden zich stil

Dit voedingssupplement is niet nieuw in de sport. Met name wielrenners gebruiken het al langere tijd. Over de exacte werking ervan houden de wielerploegen zich stil. Een onderzoeksteam van de KU Leuven publiceerde als eerste gegevens over ketonen.

Ketonen zijn een lichaamseigen stof. Het lichaam maakt deze aan zodra het na een grote inspanning door de reserves heen is geraakt. De stof worden daarom ook wel ‘de vierde brandstof’ in ons lichaam genoemd na koolhydraten, eiwitten en vetten.

Ketonen zijn geen doping

“De inname van ketonen door sporters wordt niet gezien als doping. Het behoort volgens de onderzoekers ook niet tot het grijze gebied”, zegt Peter Hespel. Hij is bewegingsfysioloog van KU Leuven. “Sporters nemen met enige regelmaat extra eiwitten. Het is dus ook niet zo gek dat zij ketonen gebruiken.”

Een wonderdrankje

Ook het wereldantidopingagentschap (WADA-AMA) heeft onderzoek gedaan naar deze brandstof. De organisatie heeft vooralsnog geen redenen om het middel op de lijst met verboden stoffen te zetten.

De onderzoekers spreken van een wonderdrankje. De tests zijn – nog niet bij topsporters – gedaan door een mini Tour de France na te bootsen.

