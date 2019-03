Handen op de knieën voor een sneller herstel

Alle sporters moeten na een zware inspanning bijkomen. Zij doen dat aanzienlijk sneller als zij uithijgen met de handen op de knieën in plaats van achter het hoofd.

Sporters hijgen na een inspanning in allerlei standen uit. De meest voorkomende houding is met de handen op de knieën of de handen achter het hoofd.

Handen op die knieën

Uithijgen met de handen op die knieën gaat vaak vanzelf. De tweede manier is vaak op advies van bijvoorbeeld een trainer. Er zou dan meer lucht in de longen kunnen komen zodat een sporter sneller hersteld. Maar uithijgen met de handen op de knieën is effectiever.

Amerikaanse onderzoekers hebben het effect van beide manieren onderzocht. De hartfrequentie blijkt, gedurende drie minuten pauze tijdens een intensieve intervaltraining, ruim twintig slagen meer te dalen met de handen op de knieën dan met de handen achter het hoofd.

Ruimte voor het middenrif

In deze studie fungeerden een aantal goed getrainde voetbalsters als proefpersonen. Zij kwamen sneller op adem wanneer zij na een inspanning de handen op hun knieën plaatsten.

Dat een gestrekte houding het herstel vertraagt, is niet verbazingwekkend.

Het middenrif moet de ruimte hebben om op en neer te kunnen gaan en daardoor zoveel mogelijk lucht te verplaatsen. Aangezien het middenrif aan de ribben vast zit, bepalen deze ribben o.a. de mogelijkheid van het middenrif om op en neer te gaan.

Goed bedoeld advies

Als een sporter zich met de handen achter het hoofd strekt, kunnen de ribben bijna niet meer ‘ontspannen’. Het middenrif krijgt minder bewegingsvrijheid en het herstel zal trager verlopen omdat er minder lucht door de longen kan stromen.

Herstel door de handen achter het hoofd te houden is misschien een goed bedoeld advies. Maar het staat een snel herstel na een zware inspanning juist in de weg.

