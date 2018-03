Gezondheidsklachten bij SPV’s en dopingmiddelen

In Nederland gebruiken weinig mensen doping en sportvoedingssupplementen (SPV’s). In 2016 betrof dat circa 0,5% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder. Maar dit gebruik kan gepaard gaan met gezondheidsklachten.

Het gebruik van doping en SPV’s is in ons land, met naar schatting zo’n 65.000 personen, laag maar niet zonder risico’s.

Niet zonder risico

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM onder circa 10.000 mensen naar het gebruik van doping en SPV’s in de breedtesport. Maar rond dat gebruik doen zich gezondheidsklachten voor zoals onrust, braken, duizeligheid, een hoge bloeddruk maar ook hartritmestoornissen.

Prestatieverbetering

SPV’s en doping worden onder meer gebruikt om een slank of gespierd lichaam te krijgen of voor prestatieverbetering. Voorbeelden van SPV’s zijn pre workout producten, cafeïne supplementen of stackers. Voorbeelden van doping zijn anabole steroïden of amfetamine.

Gezondheidsklachten

Gezondheidsklachten ontstaan vaak doordat stoffen in de supplementen van invloed zijn op het zenuwstelsel. Maar de stoffen die de klachten veroorzaken staan niet altijd op het etiket vermeld. Een consument weet dan niet dat deze stoffen erin zitten.

Dit bleek ook al uit eerder onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit 2017. Het is daarom belangrijk dat de consument is geïnformeerd over de mogelijke gevaren van SPV’s.

Cafeïne en anabole steroïden

Voor dit onderzoek zijn o.a. meldingen gebruikt die het NVIC heeft ontvangen. Daar zijn na gebruik van SPV’s (vooral middelen met cafeïne) en doping (vooral anabole steroïden), zo’n 170 gezondheidsklachten gemeld in 2016.

Van een aantal van deze supplementen is de samenstelling onderzocht. Analyse door het RIVM bevestigde vervolgens dat daar stoffen zoals cafeïne en/of amfetamine-achtige stoffen in zaten.

Synefrine

Een van de stoffen die in SPV’s aangetroffen wordt is synefrine. Naar aanleiding van recent onderzoek, pleit het RIVM voor wetgeving waarin een maximaal toegestane hoeveelheid synefrine in supplementen wordt bepaald. De NVWA zal hierover binnenkort een advies uitbrengen.

Follow @Allesportzaken