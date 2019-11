Seks ontspant maar bevordert het ook de prestaties?

Ontspanningstechnieken kunnen sporters helpen om effectief om te gaan met de spanning. Maar hoe zit het eigenlijk met seks? Hoogleraar Sportpsychologie Nico W. Van Yperen blogt erover.

Competitieve sporters zoeken wedstrijdspanning en mentale druk. Naarmate de belangen toenemen (promotie, kwalificatie, prijzen, geld, etc.), zal de spanning toenemen.

Ga je na seks beter presteren?

Voor sporters is het cruciaal om effectief met die spanning om te gaan. En dan mogen ontspanningstechnieken niet ontbreken. Want welke ervaren sporter zal niet het belang erkennen van het kunnen ontspannen, vòòr en tijdens wedstrijden?

De meest sporters weten wel wat voor hen een positieve uitwerking heeft op de sportprestatie. Naar muziek luisteren bijvoorbeeld, bewust ademhalen, een boek lezen of wandelen. Maar hoe zit het eigenlijk met seks? Ga je daardoor ook beter presteren?

Euforie en kalmte

Seks is een effectieve manier van ontspannen. Een orgasme leidt in het lichaam tot meer dopamine, endorfine en oxytocine. Dit gaat gepaard met gevoelens van euforie, kalmte en verbondenheid, die al snel plaatsmaken voor een ontspannen gevoel.

En het lijkt ook het testosteron-gehalte te verhogen. Meer testosteron gaat gepaard met meer spierkracht, agressie en vitaliteit en dus met betere sportprestaties.

Geen seks vlak voor een wedstrijd

Een probleempje is wel dat mannen direct na de seks slaperig en slap zijn, de zogeheten refractaire periode. Vrouwen hebben daar geen last van. Seks lijkt dus vlak voor een wedstrijd voor mannen een minder goed idee.

Als sporters een veilige marge van 10 tot 12 uur aanhouden, dan is er geen enkele aanwijzing dat seks een negatief effect heeft op de sportprestaties. Maar er zijn ook geen overtuigende aanwijzingen dat seks een positieve invloed heeft op sportprestaties.

Leren en ervaren

Maar (de afwezigheid van) een gemiddeld effect zegt weinig over het effect op de individuele sporter. Het is dus eigenlijk hetzelfde als met bijna alle interventies. Sporters moeten experimenteren en leren en ervaren of iets voor hen werkt of niet.

Als je net als Ronaldo gelooft dat seks (ruim) voor de wedstrijd goed voor je is, dan zal het je helpen. Maar geloof je zoals Mohammad Ali, dat je erdoor je motivatie, scherpte en gretigheid verliest, dan is de kans groot dat dat ook gebeurt.

