Sporters kunnen hun prestaties na de rust beïnvloeden

De prestaties in de tweede helft van een wedstrijd verbeteren door in de rust de voorraad koolhydraat aan te vullen. Ook het innemen van cafeïne en het op peil houden van de spiertemperatuur kan helpen.

Prestaties na de rust

Veel spelers herstellen in de rust even van de eerste helft en voorbereiden zich voor op de tweede. Onderzoeker Mark Russell wilde weten welke interventies tijdens de rust, een bewezen positief effect hebben op de prestatie tijdens de tweede helft.

Koolhydraten en cafeïne

Sporters die tijdens de rust koolhydraat innemen, presteren beter dan wanneer zij dat niet doet. Russell adviseert om tijdens de rust een drank te drinken met 6-10% koolhydraten. Dat heeft ook een gunstig effect op de voetbaltechniek. Ook kan de inname van 6 mg cafeïne per kg lichaamsgewicht in de rust de sprintprestatie verbeteren. En mogelijk ook de techniek hoewel dat nog niet genoeg is onderzocht.

Spiertemperatuur

Om een goede prestatie te kunnen leveren is een verhoogde spiertemperatuur essentieel. Tijdens de rust van een wedstrijd zullen de spieren afkoelen. Die afkoeling kan echter tot een slechtere sprintprestatie leiden. Voorkom dus afkoeling door in de rust een zogenaamde ‘warmtebroek‘ aan te trekken. Zo’n broek houdt de spieren van buitenaf warm en gaat daarmee het verval in het piekvermogen tegen.

Een andere optie is om in de rust de spieren warm te houden via een korte warming-up. Een laag tot matig intensieve warming-up van 7 minuten blijkt o.a. een positief effect te hebben op de sprintprestatie. Snel even een warmtebroek aantrekken lijkt praktisch gezien, de eenvoudigste aanpak.

Bij een korte rust

Het innemen van koolhydraten en cafeïne in de rust, kan dus voor een betere tweede helft zorgen. Als ook de spiertemperatuur op peil blijft, zorgt een sporter voor een optimale voorbereiding van de tweede helft.

Bij sommige sporten is de rust korter. Dan is het vooral belangrijk dat de sporter zijn energievoorraad aanvult. Het warm houden van de spieren is dan minder belangrijk omdat de spiertemperatuur binnen enkele minuten niet zoveel zal afnemen.

