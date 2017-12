Pijnstillers niet meer preventief innemen

Het lijkt erop dat het gebruik van pijnstillers door lopers, voetballers maar ook wielrenners, gemeengoed is geworden. En dat is volgens sportarts Els van den Eede “een bedenkelijke ontwikkeling.”

“Baat het niet, dan schaadt het niet” gaat hier niet op. Dat het baat, is niet bewezen”, weet Van den Eede. “Dat het schaadt wel.” Zij raadt het gebruik van pijnstillers bij inspanning af.

Je gaat niet dieper

“Het is nog niet bewezen dat het gebruik van pijnstillers de sportprestaties bevordert. Maar als je dan toch iets wilt innemen, dan is paracetamol het minst schadelijk. Aan de top geldt dat wie het diepst gaat, de wedstrijd kan winnen en daarom nemen veel sporters iets in. Zij denken dat zij dan dieper kunnen gaan.”

Ibuprofen en naproxen

Middelen zoals ibuprofen en naproxen worden vaak preventief ingenomen, hoewel er geen onderzoek is gedaan naar de preventieve werking. Volgens Van den Eede slikt zeker 25% van de marathonlopers en meer dan 50% van de wielrenners pijnstillers preventief.

“De pijn is achteraf niet minder en je loopt bovendien een groot risico op maag- en darmklachten. Ook is bij marathonlopers het risico op hart- en nierproblemen aanwezig. En bij duursporten kan de combinatie tussen ontstekingsremmers en middelen tegen uitdroging zelfs dodelijk zijn.”

Preventief slikken moet stoppen

“Dat preventieve slikken moet echt stoppen”, stelt Van den Eede. “Medicijnen moet je innemen als die echt nodig zijn en niet als je denkt dat je ergens pijn zou kunnen gaan krijgen. En pijnstillers vertragen bovendien het herstel van weefsels zoals spieren, pezen en botten.”

Tramadol

“In het wielrennen wordt vaak Tramadol geslikt terwijl in de bijsluiter staat dat je er beter niet mee kunt autorijden. Het lijkt mij dat heel hard fietsen dan ook niet verstandig is”, stelt Van den Eede.

Een paar percentages

Een paar percentages. Bij de marathon van Bonn nam meer dan 50% van de deelnemers vooraf één of meer pijnstillers. Zo’n 60% van de deelnemers aan een Ironman in Brazilië nam vooraf pijnstillers in. En maar liefst 86% van de voetballers in de Italiaanse competitie gebruikte in het seizoen 2003/2004 NSAID’s.

Niet op dopinglijst

“Het antidopingbeleid wil voorkomen dat medicijnen worden ingenomen om de prestaties te verbeteren. Maar het ligt niet voor de hand om pijnstillers op de dopinglijst te zetten”, zegt Herman Ram van de Dopingautoriteit.

Follow @Allesportzaken