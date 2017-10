Oorzaak plotse hartdood is het hart, niet de sport

Sporten zorgt voor een goede conditie en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Toch sterven er jaarlijks tussen 150 en 200 sporters als gevolg van een zogenaamde ‘plotse hartdood‘.

In 80% van de gevallen is plotse hartdood tijdens of vlak na sporten het gevolg van een hartinfarct. De oorzaak is dan het hart, niet de sport.

Leeftijd

De oorzaak van plotse hartdood hangt van de leeftijd af. Bij sporters jonger dan 35 jaar is de oorzaak meestal een aangeboren hartafwijking. Bij oudere sporters is een vernauwing van de kransslagaders bijna altijd de boosdoener. De hartspier krijgt dan onvoldoende zuurstof.

Het hart pompt bloed en zuurstof door het lichaam. Maar tijdens het sporten hebben de spieren meer zuurstof nodig, dus moet het hart sneller pompen. Duursporters ‘trainen’ hun hart dat daardoor groter wordt. Hun hartslag wordt dan in rust wat lager maar dit kan geen kwaad.

Onderzoek

Een sporthart is een gezond hart dat zich heeft aangepast aan de gebruikseisen. Onderzoek van het hart door een sportarts kan afwijkingen aan het licht brengen. Bij klachten zoals kortademigheid, pijn op de borst, duizeligheid, hartkloppingen of ernstige vermoeidheid, is het raadzaam een arts te bezoeken.

Door hoge bloeddruk, roken of ongezond eten slibben kransslagaders dicht en ontstaat een vaatwand ontsteking. Die kan tot vaatvernauwing leiden en als de ontstekingsdeeltjes loslaten kunnen die een bloedvat afsluiten. Het infarct is dan een feit.

Is plotse hartdood te voorkomen?

Door een gezonde leefstijl en het wegnemen van risico’s, is de kans op een plotse hartdood te verlagen. Let dan vooral op de volgende vier factoren:

• Overgewicht

Een BMI hoger dan 25 wijst op overgewicht. Gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en dieetadvies houden uw gewicht gezond.

• Bloeddruk

Beweging, gezonde voeding en bloeddrukverlagers kunnen bijdragen aan bloeddrukverlaging.

• Roken

Roken is de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Stoppen werkt sterk risicoverlagend.

• Cholesterol

Het cholesterolgehalte kan door gezonde voeding en cholesterolverlagende medicijnen worden verlaagd.

Risicobepaling

Sporters moeten zich regelmatig afvragen of zij verantwoordelijk bezig zijn met hun lichaamsinspanning. Voor hen is een korte vragenlijst ontwikkeld die helpt bij de risicobepaling voor het optreden van een plotse hartdood.

Follow @Allesportzaken