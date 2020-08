Boetes voor e-sigaret in sportkantines zijn niet mals

Sinds 1 juli 2020 levert overtreding van het rookverbod forse boetes op. De NVWA controleert alle plekken waar een rookverbod voor sigaretten èn e-sigaretten van kracht is. Dus ook in sportkantines.

Al in 2019 deed de Hoge Raad een uitspraak over het sluiten van alle rookruimtes. Het toezicht hierop is een onderdeel van het reguliere werk van de NVWA die hiervoor sinds 1 april boetes mag uitdelen.

De hoogte van deze boetes varieert van 450 tot maximaal 4.500 euro, afhankelijk van de inspectiehistorie van een club. Eerder opgelegde boetes voor het rookverbod bepalen de hoogte van de boete.

– de boete bij de eerste overtreding van het rookverbod bedraagt 450 euro;

– bij constatering van een tweede overtreding is de boete al 1.200 euro;

– een derde overtreding kost 2.400 euro en een vierde 4.500 euro.

De NVWA kan een boete tot 50% matigen bij het ontbreken van voldoende financiële draagkracht.

Een gevolg van het verbod op rookruimtes is dat rokers een kantine nu moeten verlaten als zij willen roken. Dit zou overlast voor de omgeving kunnen opleveren. Gemeenten en sportclubs moeten dus goede afspraken maken om zulke overlast tegen te gaan.

De NVWA richtte het toezicht in eerste instantie voor een groot deel op de cafés. Maar sinds 1 april 2020 controleert de autoriteit ook sportkantines en andere typen horeca die mogelijk een rookruimte hebben.

De NVWA neemt de controle van het rookverbod mee tijdens de controle van de voedselveiligheid. Deze vinden nu nog overwegend plaats bij restaurants. De autoriteit selecteert de te inspecteren locaties voor een deel op basis van de meldingen die binnenkomen.

