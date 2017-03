Noodzaak vitaliteitsbeleid ontbreekt bij MKB-bedrijven

Circa 63% van de MKB-bedrijven heeft helemaal geen behoefte aan een vitaliteitsbeleid. Voor zo’n 19% van de respondenten is dergelijk beleid eigenlijk nog onbekend terrein. Zo’n 14% vindt dat de verantwoordelijkheid voor vitaliteit en gezondheid bij de medewerkers zelf ligt.

Unique Nederland De behoefte aan een vitaliteitsbeleid blijkt nog onvoldoende voelbaar in deze MKB-organisaties. Dit is het resultaat van de jaarlijkse MKB Marktmonitor vanin Almere onder 1.559 mkb’ers.

Over MKB Marktmonitor 2016

Het onderzoek van Unique werd gehouden bij bedrijven met maximaal 500 medewerkers. In deze editie van de MKB Marktmonitor zoemde Unique dieper in op de personele ontwikkelingen en de duurzame inzetbaarheid van personeel in het MKB. De interviews met de 1.559 ondernemers werden tussen mei en juli 2016 afgenomen.

Sport en bewegen beperken ziekteverzuim

Er zijn ook MKB-organisaties die wel degelijk een vitaliteitsbeleid hebben vastgelegd. De reden die zij daarvoor hebben is o.a. de beperking van het ziekteverzuim (43%). Maar ook de mogelijkheid om sport en beweging aan te bieden (42%) en het aanbieden van een goede balans tussen werk en privé (32%) wordt als reden opgegeven.

Onbekendheid met vitaliteitsbeleid

Unique directeur Loes Dingemans: “Ik denk dat MKB bedrijven nog te weinig kennis hebben van wat er precies komt kijken bij een goed vitaliteitsbeleid. Ook lijkt het vrij onbekend hoe positief dergelijk beleid voor het bedrijf kan uitpakken. En dat terwijl het niet zo lastig is om een vitaliteitsbeleid in te voeren, vaak simpeler dan het kader misschien denkt.”

Vitaliteit zorgt voor productiviteit

“Voor veel MKB-ers zou het invoeren van een vitaliteitsbeleid echt niet zo ingewikkeld moeten zijn. Zulk beleid heeft als voordeel dat het meer gezondere medewerkers oplevert die beter gaan presteren en ook meer plezier zullen hebben in hun werk. Door oog te hebben voor hun vitaliteit kunnen werkgevers dan meer uit hun werknemers halen.”

