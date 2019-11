Noodkreet over het gebruik van de harddrug alcohol

“Je hoeft niemand meer uit te leggen dat roken slecht voor je is”, stelt hoogleraar KNO Jeroen Jansen. Daarom richt hij zijn pijlen op de harddrug alcohol, de tweede grote boosdoener in zijn vakgebied.

“Alcohol is gewoon een harddrug. Ik hoop dat we over tien jaar hetzelfde over alcohol denken als wij nu doen over roken.”

Desastreuze gevolgen

Jansen komt in zijn werk vaak de desastreuze gevolgen van alcohol tegen. “Alcohol veroorzaakt keelkanker en die patiënten zie ik op mijn spreekuur. Sinds kort krijgen stoppers meer begeleiding bij het stoppen. Ik hoop dat die er op termijn ook komt voor alcohol gerelateerde ziektes.”

Veel patiënten lopen een ziekte op door het gebruik van alcohol. Jansen hoopt dat zij later op dezelfde behandeling kunnen rekenen als rokende patiënten. “Want elke dag vallen er door alcohol zo’n 15 vaak jonge doden.”​​

Weet je nog

Jansen hield onlangs een toespraak bij zijn aanstelling als hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Hij greep die aan om een pleidooi te houden voor meer bewustwording over de schadelijke gevolgen van alcohol.

“Wij zeggen hier in het LUMC wel eens: weet je nog dat we vroeger op de poli zaten te roken? Ik stel me voor dat we over tien jaar hetzelfde zeggen over de borrels die het LUMC organiseerde.”

Aanpak alcohol hardere noot

“Er zijn genoeg redenen om dat te ontmoedigen”, zegt Jansen. “En ik begrijp ook wel dat het drinken van alcohol diep in onze gewoonten zit. Wij krijgen daar dus een veel hardere noot aan te kraken dan aan het roken.”

“Dat bleek ook wel toen de borrel na mijn oratie alcoholvrij was, dat leek mij ook verschrikkelijk”, zegt Jansen. “Maar het is toch schokkend om dat bij jezelf te merken? Want waarom zou je geen normaal gesprek kunnen voeren zonder alcohol?” Jansen ziet niets in een drooglegging. “De Amerikaanse drooglegging in de jaren 20 van de vorige eeuw liep ook op niets uit.”

