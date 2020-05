Coronagolf in september bedreigt het profvoetbal

Viroloog Ab Osterhaus maakt zich grote zorgen over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland. Hij vreest dat we op korte termijn al te maken krijgen met een nieuwe coronagolf met besmettingen.

“Het binnenspoelen van een tweede coronagolf is niet ondenkbaar. Die zou in Nederland in september kunnen plaatsvinden”, vertelde Osterhaus in Op1.

Strak beleid

“Wij moeten niet denken dat de coronacrisis achter de rug is. Zo’n tweede golf komt er zeker als de mensen zich gedragen zoals in het afgelopen weekend. Ik denk dat dat onverantwoordelijk is en ik denk dat je een heel strak beleid moet voeren. En daarnaast is het ook belangrijk dat je een goed opsporingsbeleid hebt.”

Niet optimistisch

Osterhaus is absoluut niet optimistisch. “Ik vraag me af wat er over twee of drie weken gaat gebeuren. En al helemaal na wat we het afgelopen weekend hebben gezien. De kans is heel groot dat het aantal besmettingen dan weer toeneemt. Ik denk echt dat het weer gaat oplopen. Mijn grootste zorg is dat we de zaak te snel, te ver loslaten.”

Nieuwe coronagolf met besmettingen

De vooraanstaande viroloog vreest een ‘zaagtand’ met steeds terugkerende maatregelen. “Dat zou ook zomaar eens kunnen betekenen dat het betaald voetbal op 1 september niet haalbaar is. En een nieuwe golf met besmettingen in september as. zou al helemaal desastreus zijn.”

