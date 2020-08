Nationaal hitteplan is ingegaan dus hardlopers opgelet

Het RIVM heeft in verband met de warmte het Nationaal hitteplan geactiveerd. Het instituut heeft bovendien een smogwaarschuwing afgegeven. Het is dus belangrijk om verantwoord te gaan hardlopen.

Het Nationaal Hitteplan bestaat al sinds 2007. Het plan is destijds op verzoek van hetopgesteld. Het is sindsdien elk jaar gebruikt.

Het is behoorlijk warm. De temperatuur stijgt vandaag en de komende dagen tot boven de 30 graden. Als lopers niet goed voorbereid van huis gaan, kan hardlopen onder deze omstandigheden onverstandig of zelfs gevaarlijk zijn.

Hardlopen.nl geeft daarom een aantal tips om verantwoord te kunnen blijven hardlopen. De belangrijkste tip is sowieso: respecteer je grenzen en stop als je lichaam het laat afweten. En:

– smeer je goed in voor je naar buiten gaat;

– pas het looptempo aan, net zo goed als de te lopen afstand;

– vergeet niet om regelmatig voldoende te drinken;

– controleer op tijd je vochtbalans

– trek luchtige kleding aan om het lopen prettiger te maken

Vandaag (7 augustus) loopt de temperatuur tot boven de 30 graden op. En de komende dagen komt het kwik nog hoger. Zaterdag is waarschijnlijk op veel plaatsen de derde tropische dag (boven de 30 graden) op rij. De ruim 7 miljoen sportende Nederlanders moeten dan dus extra alert zijn op de warmte.

Organisaties van atletiek- en loopevenementen krijgen het advies om rond de warmte extra maatregelen te treffen. Die kunnen bestaan uit het uitdelen van water. Maar ook de inzet van extra verzorging- en sponsposten langs de baan of route.

Hardlopers zijn natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk voor hun welzijn. Zij moeten er daarom zelf alles aan doen om het risico op warmtestuwing zo klein mogelijk te houden. Volg het Nationaal hitteplan, pas goed op jezelf en neem de tips over hardlopen en hitte ter harte.

Follow @Allesportzaken