Is sporten voor het slapen, slecht voor de nachtrust?

Sporten is gezond maar je zou beter maar niet kunnen sporten voor het slapen. Want dat zou slecht zijn voor de nachtrust. Maar uit recent onderzoek blijkt dat niet zo te zijn.

Je kunt prima ’s avonds sporten zolang het maar niet te intensief is tot een uur voordat je gaat slapen. Sporten voor het slapen is dus niet per se slecht voor de nachtrust.

Diepere slaap

Onderzoekers bestudeerden 23 studies die het begin en de kwaliteit van de nachtrust evalueerden. De studies betroffen gezonde volwassenen die ’s avonds aan sport deden en een groep die dat niet deed.

Sporten en training in de avond bleek geen negatieve invloed te hebben op de nachtrust. Uit het onderzoek bleek dat mensen die ’s avonds sporten, sneller in slaap vallen en ook dieper en langer slapen.

Maar intensief sporten bleek wel een negatief effect te hebben op de nachtrust. Mensen die te intensief trainden, deden er namelijk langer over om in slaap te vallen. Ook de duur en de kwaliteit van hun slaap bleek minder te zijn.

Prima in de avonduren

Regelmatig bewegen en sporten is gezond en dat kun dus ook prima in de avonduren. Zolang het maar niet te kort voor het naar bed gaan is. Om de kwaliteit van de slaap te bevorderen, is er wel een aantal dingen dat een sporter kan doen:

– zorg voor een goede en ontspannen slaaproutine en ga iedere avond zo om dezelfde tijd naar bed;

– schakel lichtgevende apparaten zoals een tv of smartphone, minimaal een half uur voor het slapen uit;

– ga slapen in een donkere, koele en stille slaapkamer;

– doe ontspanningsoefeningen om het hoofd leeg te maken als inslapen langer dan 15 minuten duurt.

